¡Lo buscaba Estados Unidos y cayó en San José! DEA vincula al detenido con tres poderosos cárteles del narcotráfico

Un ciudadano de origen chino, nacionalizado costarricense y requerido por las autoridades de Estados Unidos, fue detenido la mañana de este viernes en San José, como parte de una operación internacional contra el narcotráfico.

El sospechoso fue identificado como Zhang Guobin, quien, de acuerdo con información de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), estaría relacionado con algunas de las organizaciones criminales más conocidas del continente.

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En 3 puntos Un ciudadano de origen chino, nacionalizado costarricense y requerido por las autoridades de Estados Unidos, fue detenido la mañana de este viernes en San José, como parte de una operación internacional contra el narcotráfico. El sospechoso fue identificado como Zhang Guobin, quien, de acuerdo con información de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), estaría relacionado con algunas de las organizaciones criminales más conocidas del continente. De momento, no trascendieron detalles sobre los cargos específicos que enfrenta Zhang Guobin en Estados Unidos ni sobre las diligencias judiciales que seguirán a su detención.

Entre las estructuras con las que presuntamente mantiene vínculos figuran el Cártel de Sinaloa, el Cártel del Golfo y el Clan del Golfo, organizaciones asociadas con el tráfico internacional de drogas.

La detención fue posible gracias a un operativo coordinado entre el Ministerio Público de Costa Rica, la DEA, la Fuerza Pública, la Policía de Control de Drogas (PCD) y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

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Las autoridades estadounidenses requieren al detenido por su presunta participación en delitos relacionados con el narcotráfico.

Su captura representa un nuevo episodio de cooperación entre Costa Rica y Estados Unidos en las investigaciones contra estructuras del crimen organizado que mantienen conexiones internacionales.

Por su parte, el Ministerio Público destacó que continuará trabajando de manera coordinada con las autoridades nacionales y extranjeras para investigar y perseguir los delitos relacionados con el tráfico de drogas.

De momento, no trascendieron detalles sobre los cargos específicos que enfrenta Zhang Guobin en Estados Unidos ni sobre las diligencias judiciales que seguirán a su detención.