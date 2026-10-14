Mayuli Ortega demandará a excandidato presidencial por acusaciones de supuesto financiamiento extranjero al PPSO

La diputada y presidenta del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Mayuli Ortega, anunció que demandará al excandidato presidencial Claudio Alpízar por las acusaciones sobre un supuesto financiamiento extranjero que habría recibido la agrupación oficialista durante la campaña electoral de 2026.

Ortega confirmó este miércoles que emprenderá acciones legales contra Alpízar, luego de que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) archivara las diligencias que había abierto para determinar si existían elementos que respaldaran los señalamientos.

Publicidad

La legisladora aseguró que recurrirá a la vía judicial al considerar que las declaraciones de Alpízar afectan al partido que preside.

En 3 puntos La diputada y presidenta del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Mayuli Ortega, anunció que demandará al excandidato presidencial Claudio Alpízar por las acusaciones sobre un supuesto financiamiento extranjero que habría recibido la agrupación… Ortega confirmó este miércoles que emprenderá acciones legales contra Alpízar, luego de que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) archivara las diligencias que había abierto para determinar si existían elementos que respaldaran los… Por el momento, no se han detallado públicamente los próximos pasos del proceso legal anunciado ni se cuenta con una respuesta de Alpízar sobre la decisión comunicada por Ortega.

“Lo vamos a hacer, vamos a denunciar y a demandar con gran entusiasmo a don Claudio Alpízar por calumnias. Las personas no pueden ensuciar ni enlodar simplemente porque no conectan la lengua con el cerebro a instituciones como el Partido Pueblo Soberano”, manifestó Ortega.

El anuncio de la presidenta del PPSO se produce después de que el órgano electoral archivara las actuaciones relacionadas con las denuncias sobre un posible financiamiento extranjero a la agrupación durante el proceso electoral de 2026.

Espacio comercial Este espacio puede ser suyo Anuncie su marca en AM Prensa Lectores de Cartago y de todo el país, cada día, en portada y en cada noticia. Quiero anunciarme

Las diligencias tenían como objetivo determinar si existían elementos que sustentaran los señalamientos realizados. Tras el archivo, Ortega anunció que avanzará con acciones legales contra Alpízar.

El archivo de esas diligencias constituye el antecedente inmediato de la decisión anunciada por la diputada. No obstante, con la información disponible no se detallaron los fundamentos específicos de la resolución del TSE ni el alcance de las eventuales acciones judiciales.

La presidenta del partido oficialista calificó los señalamientos como calumnias y sostuvo que no se deben realizar acusaciones que, a su criterio, perjudiquen la reputación de una agrupación política sin sustento.

Claudio Alberto Alpízar Otoya fue candidato presidencial del Partido Esperanza Nacional. Ahora, según anunció Ortega, deberá enfrentar una eventual denuncia y demanda por las declaraciones relacionadas con el supuesto financiamiento extranjero al PPSO.

Por el momento, no se han detallado públicamente los próximos pasos del proceso legal anunciado ni se cuenta con una respuesta de Alpízar sobre la decisión comunicada por Ortega.