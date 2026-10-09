Masacre en cárcel de México deja 12 muertos en dos días, incluido un niño de 2 años

Doce personas murieron en apenas dos días de violencia dentro de una cárcel de México, en un caso que conmocionó al estado de Sinaloa por la muerte de un niño de dos años que se encontraba de visita con un familiar preso.

Los hechos ocurrieron en el Centro Penitenciario de El Castillo, ubicado en la ciudad portuaria de Mazatlán, donde se registraron enfrentamientos el jueves y nuevamente el viernes.

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Según información de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, el primer episodio ocurrió durante el horario de visitas y dejó nueve reclusos y un niño de dos años muertos, además de 16 privados de libertad heridos.

Los lesionados fueron trasladados para recibir atención médica. Medios locales informaron que durante el enfrentamiento se utilizaron armas de fuego, aunque las autoridades no detallaron cómo se produjeron exactamente las muertes.

En 3 puntos Doce personas murieron en apenas dos días de violencia dentro de una cárcel de México, en un caso que conmocionó al estado de Sinaloa por la muerte de un niño de dos años que se encontraba de visita con un familiar preso. Los hechos ocurrieron en el Centro Penitenciario de El Castillo, ubicado en la ciudad portuaria de Mazatlán, donde se registraron enfrentamientos el jueves y nuevamente el viernes. Las autoridades mexicanas mantienen abierta la investigación para esclarecer las causas de los enfrentamientos en El Castillo y determinar cómo se desarrollaron los hechos que dejaron 12 personas muertas en dos días.

Segundo enfrentamiento dejó otros dos fallecidos

Tras el primer episodio de violencia, efectivos del Ejército, la Guardia Nacional, la Marina y las fuerzas estatales ingresaron al centro penitenciario para restablecer el orden.

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Las autoridades aseguraron que el recinto había quedado bajo control. Sin embargo, aproximadamente 24 horas después, un nuevo enfrentamiento dejó otros dos reclusos muertos.

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa comunicó que las fuerzas del orden retomaron el control de las instalaciones y que el resto de la población penitenciaria se encontraba bien.

El penal alberga aproximadamente a 1.800 privados de libertad.

Cárcel arrastra antecedentes de violencia

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Los hechos recientes se suman a otros episodios violentos registrados en centros penitenciarios de Sinaloa.

El 24 de septiembre de 2024 murieron dos internos en el mismo penal de El Castillo, mientras que el 31 de mayo de este año siete reclusos fueron asesinados en la cárcel de Aguaruto, en Culiacán, según datos de la Fiscalía estatal.

Además, un diagnóstico elaborado en 2025 por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos calificó al centro de El Castillo con una nota de 5,25 sobre 10.

La evaluación detectó problemas como insuficiencia de personal de custodia, actividades ilícitas y deficiencias en la prevención de incidentes violentos.

La Fiscalía investiga ahora el origen de los enfrentamientos y la forma en que las armas ingresaron al centro penitenciario.

Ante la situación penitenciaria, la gobernadora interina de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, anunció el viernes la construcción de una nueva prisión en Culiacán, con financiamiento federal.

El proyecto se desarrolla en coordinación con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y su Gabinete de Seguridad.

Las autoridades ya estudian posibles terrenos para levantar el establecimiento, aunque todavía no se ha definido el presupuesto ni la fecha de inicio de las obras.

Sinaloa enfrenta una disputa entre facciones del narcotráfico

La violencia en el estado ocurre en medio de una disputa entre dos facciones del Cártel de Sinaloa: Los Chapitos, vinculados con los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, y los seguidores de Ismael “El Mayo” Zambada.

La confrontación se intensificó desde septiembre de 2024, luego de la detención de Zambada en Texas, el 25 de julio de ese año, junto con Joaquín Guzmán López.

Este último reconoció posteriormente ante una corte federal que organizó el secuestro de Zambada con la esperanza de obtener beneficios de las autoridades estadounidenses.

Las autoridades mexicanas mantienen abierta la investigación para esclarecer las causas de los enfrentamientos en El Castillo y determinar cómo se desarrollaron los hechos que dejaron 12 personas muertas en dos días.