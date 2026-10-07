Más de $850 mil del narco habrían llegado a conciertos: detienen a Don Stockwell en Caso Éxodo

Don Stockwell es detenido en el Caso Éxodo. El OIJ investiga una presunta inversión superior a $850 mil de alias Sobrino en conciertos para legitimar capitales.

Una presunta inversión de más de $850 mil en conciertos es uno de los puntos centrales del Caso Éxodo, la operación contra el supuesto lavado de dinero que este miércoles 7 de octubre deja detenido al reconocido productor artístico Don Stockwell.

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El director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto, confirma que la captura del empresario se realiza en su vivienda, ubicada en Santa Ana.

En 3 puntos Don Stockwell es detenido en el Caso Éxodo. Una presunta inversión de más de $850 mil en conciertos es uno de los puntos centrales del Caso Éxodo. Por ahora, la información disponible no detalla cuáles espectáculos habrían recibido ese dinero ni cómo se distribuyó la presunta inversión superior a $850 mil.

Según Soto, un hombre conocido como alias Sobrino habría invertido aparentemente más de $850 mil en estos espectáculos. Las autoridades investigan si esos recursos provenían del narcotráfico y si su utilización en conciertos tenía como finalidad legitimar capitales.

La pesquisa busca esclarecer cómo se habrían incorporado esos fondos a la actividad de producción de eventos y quiénes habrían participado en las operaciones investigadas.

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El Ministerio Público lidera las diligencias, que comienzan desde las 4:00 a. m. y comprenden más de una veintena de allanamientos en distintos puntos de San José y Cartago.

Además de Stockwell, se reporta la detención de otro productor artístico de apellido Barboza y de su esposa. También se informa de otras 15 personas arrestadas, así como del decomiso de vehículos y armas de fuego.

La información inicial sobre los allanamientos identifica al empresario Hugo Barboza Benavides, propietario de H Barboza Producciones, cuya vivienda en Tibás figura entre los inmuebles intervenidos.

El operativo incluye diligencias en Santa Ana, Escazú, Curridabat, barrio México y Tibás, además de una propiedad en Cartago.

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Alias Sobrino, identificado como Edwin Vargas García, permanece detenido desde una investigación anterior denominada operación Granero. Su captura se registra el 29 de enero de 2025 en Granadilla de Curridabat.

Las autoridades lo señalan como supuesto líder de una organización dedicada a distribuir drogas en el este de San José. Con el Caso Éxodo, la investigación profundiza en el posible destino del dinero atribuido a esa estructura.

El monto señalado por Soto abre una de las principales líneas de la pesquisa: determinar si la organización utilizaba el financiamiento de conciertos para introducir recursos del narcotráfico en una actividad comercial.

Por ahora, la información disponible no detalla cuáles espectáculos habrían recibido ese dinero ni cómo se distribuyó la presunta inversión superior a $850 mil. Las detenciones se producen dentro de una investigación en curso por supuesta legitimación de capitales.