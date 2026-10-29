Auto en llamas y dos muertos: violenta escena en Sarapiquí

Dos personas fueron encontradas sin vida durante la atención de un incendio en un vehículo en Las Horquetas de Sarapiquí, Heredia.

El hallazgo ocurrió en calle Santa Clara, dos kilómetros del cruce de Robertos hacia Sarapiquí, adonde fue despachado personal de la Estación de Bomberos de Sarapiquí tras recibir una alerta por fuego en un automóvil.

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En 3 puntos Dos personas fueron encontradas sin vida durante la atención de un incendio en un vehículo en Las Horquetas de Sarapiquí, Heredia. El hallazgo ocurrió en calle Santa Clara, dos kilómetros del cruce de Robertos hacia Sarapiquí, adonde fue despachado personal de la Estación de Bomberos de Sarapiquí tras recibir una alerta por fuego en un automóvil. El reporte inicial tampoco precisa si la persona encontrada dentro del vehículo presentaba heridas de arma de fuego.

Al llegar, los bomberos encontraron un vehículo tipo sedán completamente envuelto en llamas. Dentro del auto localizaron a una persona fallecida.

A unos 20 metros del automotor fue ubicada una segunda persona sin vida, quien, según el reporte preliminar, presentaba varios impactos de bala.

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Personal de Bomberos y de la Fuerza Pública permanece en la escena. De momento no se han comunicado las identidades de las víctimas ni las circunstancias que rodean ambas muertes.

El reporte inicial tampoco precisa si la persona encontrada dentro del vehículo presentaba heridas de arma de fuego.