Más de 750 puestos de trabajo estarán disponibles este lunes

Las personas que buscan trabajo o desean avanzar en su carrera profesional tendrán una nueva oportunidad en la feria de empleo especializada en Ciencias Sociales y Económicas que organizará la Universidad Fidélitas los próximos lunes 2 y martes 3 de noviembre de 2026.

La actividad reunirá a más de 20 empresas nacionales y multinacionales que ofrecerán, en conjunto, más de 750 vacantes en distintas áreas profesionales.

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La oferta laboral contempla puestos en administración, finanzas, contabilidad, recursos humanos, servicio al cliente, ventas, comunicación y análisis de datos, entre otros campos.

Entre los perfiles que buscan las empresas figuran asistentes administrativos, analistas financieros y de negocios, auxiliares contables, reclutadores, ejecutivos de servicio al cliente y analistas de datos y operaciones.

En 3 puntos Las personas que buscan trabajo o desean avanzar en su carrera profesional tendrán una nueva oportunidad en la feria de empleo especializada en Ciencias Sociales y Económicas que organizará la Universidad Fidélitas los próximos lunes 2 y… La actividad reunirá a más de 20 empresas nacionales y multinacionales que ofrecerán, en conjunto, más de 750 vacantes en distintas áreas profesionales. La actividad representa una opción para quienes buscan incorporarse al mercado laboral, explorar nuevas oportunidades profesionales o dar el siguiente paso en su trayectoria.

Según Ada Ávalos, supervisora de Vinculación y Desarrollo Profesional de la Universidad Fidélitas, este tipo de actividades facilita el contacto entre quienes buscan empleo y las compañías que requieren personal.

“Una feria de empleo especializada permite acercar a las personas a oportunidades acordes con sus áreas de formación e intereses profesionales. También facilita el contacto directo con las empresas y brinda herramientas para fortalecer la preparación de quienes buscan incorporarse al mercado laboral o avanzar en su trayectoria”, señaló Ávalos.

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¿Cuándo y dónde será la feria de empleo de Universidad Fidélitas?

La feria se desarrollará en dos jornadas y modalidades diferentes:

* Lunes 2 de noviembre: modalidad virtual, de 9 a. m. a 5 p. m., mediante Microsoft Teams.

* Martes 3 de noviembre: modalidad presencial, de 10 a. m. a 4 p. m., en el cuarto piso del Edificio Innovación de la sede de Universidad Fidélitas, en San Pedro.

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La jornada virtual también incluirá cinco charlas de desarrollo profesional dirigidas a fortalecer las herramientas de empleabilidad de los participantes.

Más de 20 empresas ofrecerán puestos de trabajo

Entre las compañías y organizaciones confirmadas para participar se encuentran Align Technology, Bill Gosling Outsourcing, VegaVoltios S. A., TransPerfect Connect, Sherwin-Williams, Huntsman, Deloitte, Asociación Solidarista de Empleados de la CCSS (ASECCSS), Nexus HR, FRT, HPE, JCDecaux IMC, Avionyx, Concentrix, Kuanta Bridge Group SRL, P&G, BAC, Bimbo Global Services y Kyndryl.

La participación será gratuita, tanto para las personas interesadas como para las empresas. Además, quienes asistan a la jornada presencial tendrán acceso a parqueo.

Las personas interesadas deberán completar un registro previo, de acuerdo con la modalidad en la que deseen participar.

También deberán contar con su currículo en formato digital para presentarlo durante el proceso de acercamiento con las empresas.

La universidad indicó que el objetivo de esta feria es facilitar el acceso a oportunidades laborales relacionadas con distintas áreas de formación y ofrecer espacios de contacto directo entre los candidatos y los reclutadores.

La actividad representa una opción para quienes buscan incorporarse al mercado laboral, explorar nuevas oportunidades profesionales o dar el siguiente paso en su trayectoria.