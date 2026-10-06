Maroto negoció a Bryan por dos partidos y ahora la jugada puede dejar a Guimaraes sin La Sele

La llegada de Bryan Ruiz al banquillo de la Selección Nacional tuvo una particularidad que hoy adquiere mayor relevancia.

El excapitán de la Tricolor no fue contratado inicialmente para dirigir un proceso completo.

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Osael Maroto, presidente de la Federación Costarricense de Fútbol, negoció directamente con Ruiz su llegada por los dos partidos restantes de la Liga de Naciones, ante Nicaragua y Haití.

La propia Federación confirmó que Ruiz asumió como técnico interino acompañado por Wilmer López, Edson Soto y el analista de video Ariel González.

En 3 puntos La llegada de Bryan Ruiz al banquillo de la Selección Nacional tuvo una particularidad que hoy adquiere mayor relevancia. El excapitán de la Tricolor no fue contratado inicialmente para dirigir un proceso completo. ¿Osael Maroto contrató a Bryan Ruiz solamente para apagar un incendio o terminó encontrando, sin buscarlo, al técnico del nuevo proceso?

Maroto explicó que, después de la salida de Fernando Batista, se decidió ofrecerle el puesto únicamente para esos dos compromisos y posteriormente evaluar qué cuerpo técnico asumiría el proceso rumbo a 2030.

“Se le ofrece por estos dos juegos”, explicó el jerarca, dejando abierta la posibilidad de que posteriormente pudiera continuar.

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Y ahí aparece el detalle que puede cambiar toda la historia.

Ruiz no era originalmente la carta para el proceso completo

Cuando el Comité Ejecutivo se reunió para resolver la salida de Batista, los nombres que aparecían con fuerza eran Alexandre Guimaraes y Jeaustin Campos.

La Nación confirmó que ambos fueron discutidos dentro del Comité Ejecutivo antes de que Bryan Ruiz apareciera sobre la mesa.

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Según un reporte de CR Hoy, la reunión incluso comenzó con Guimaraes y Campos como principales opciones, pero al no existir consenso surgió la posibilidad de acudir a Ruiz como solución inmediata.

dos partidos, una emergencia y después volver a evaluar.

En medio de la urgencia, Maroto tomó protagonismo en la negociación.

El presidente federativo confirmó que conversó directamente con Ruiz y que el exjugador quedó anuente a asumir el reto.

La propuesta era concreta: dirigir los dos encuentros que quedaban de la Liga de Naciones y, después, sentarse nuevamente a analizar el futuro.

“Él está anuente a que se revise”, dijo Maroto en aquel momento.

La decisión también tenía una explicación deportiva.

Ruiz era un exseleccionado, conocía lo que representa vestir la camiseta de Costa Rica y venía trabajando como entrenador.

Para la Federación, en medio de la crisis, esa combinación resultaba atractiva.

Aquí aparece uno de los elementos más llamativos del escenario federativo.

Joseph Joseph, presidente de Liga Deportiva Alajuelense y miembro del Comité Ejecutivo de la Federación, ya había tenido participación en decisiones importantes relacionadas con la estructura deportiva de la FCRF.

Sin embargo, no existe una confirmación pública suficiente para afirmar que Joseph Joseph fue quien recomendó específicamente a Bryan Ruiz ante Ronald González para estos dos partidos.

Lo que sí está documentado es que Ronald González, como director de selecciones nacionales, participó en el proceso de evaluación y que Maroto aseguró que su recomendación fue tomada en cuenta para las decisiones posteriores a la derrota ante Curazao.

De hecho, el propio Maroto defendió públicamente la continuidad de González y aseguró que su puesto no estaba en discusión.

Mientras tanto, Guimaraes seguía siendo una alternativa sobre la mesa.

El propio técnico reveló que González había conversado con él y que incluso le había preguntado cuál sería su cuerpo técnico en caso de asumir la Selección.

Guimaraes esperaba una oportunidad diferente

El veterano entrenador no estaba fuera del panorama.

De hecho, cuando González conversó con él, Guimaraes explicó que tenía definido el mismo cuerpo técnico que había presentado meses atrás.

Y hubo un detalle todavía más interesante.

Guimaraes reveló que Bryan Ruiz formaba parte de aquel cuerpo técnico que había propuesto anteriormente.

Eso significa que, paradójicamente, la discusión no necesariamente era Bryan contra Guimaraes.

En determinado escenario, incluso pudieron haber trabajado juntos.

Pero la crisis de septiembre cambió completamente el tablero.

La decisión de llevar a Ruiz por dos partidos tenía una lógica de emergencia.

Costa Rica venía de perder contra Curazao, había una enorme presión sobre Batista y quedaban pocos días para preparar el siguiente compromiso.

No había tiempo para un proceso largo de adaptación.

Maroto explicó que el nombre de Ruiz ya había surgido desde la semana anterior y que se valoró su condición de exseleccionado, su relación con los jugadores y los resultados que había conseguido como entrenador.

Por eso la Federación tomó una salida intermedia:

Ruiz para dos partidos y después decidir.

El problema —o la virtud— es que esos dos partidos podían cambiarlo todo.

Lo que inicialmente era un interinato de emergencia terminó convirtiéndose en una candidatura que la propia Federación comenzó a considerar.

Maroto dejó abierta esa puerta desde el primer día.

“Se puede evaluar”, dijo sobre la posibilidad de que Ruiz continuara.

Y Rónald González quedó encargado de trabajar con Ruiz en la conformación del cuerpo técnico para esos encuentros.

Pero Bryan Ruiz tiene algo que ninguno de los dos tenía cuando comenzó aquella reunión del Comité Ejecutivo:

ya dirigió a la Selección y ya tuvo la oportunidad de mostrar qué puede hacer desde el banquillo.

La historia comenzó con una llamada de Osael Maroto para resolver dos partidos.

Lo que nadie podía saber entonces era que esa llamada podía terminar modificando por completo la carrera por el banquillo de la Tricolor.

Y ahora queda la pregunta que la Federación deberá responder:

¿Osael Maroto contrató a Bryan Ruiz solamente para apagar un incendio o terminó encontrando, sin buscarlo, al técnico del nuevo proceso?