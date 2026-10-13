Mandan al psiquiátrico a hombre detenido por supuestas amenazas al ministro de Justicia

Un hombre de apellido Garro permanecerá durante un mes en el Centro de Atención para Personas con Enfermedades Mentales en Conflicto con la Ley (CAPEMCOL), donde será sometido a una valoración psiquiátrica por el caso relacionado con las presuntas amenazas contra el ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar.

La medida fue ordenada este martes durante una audiencia en el Juzgado Penal de Tarrazú, según confirmó el Ministerio Público.

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En 3 puntos Un hombre de apellido Garro permanecerá durante un mes en el Centro de Atención para Personas con Enfermedades Mentales en Conflicto con la Ley (CAPEMCOL). La medida fue ordenada este martes durante una audiencia en el Juzgado Penal de Tarrazú, según confirmó el Ministerio Público. El Ministerio Público indicó que solicitará las prórrogas de las medidas cautelares que sean necesarias, por lo que la situación procesal del acusado podría revisarse conforme avance el expediente.

“En una audiencia celebrada esta tarde en el Juzgado Penal de Tarrazú, se ordenó el internamiento del acusado en el CAPEMCOL por un plazo de un mes, mientras avanzan las investigaciones. La Fiscalía solicitará las prórrogas de medidas cautelares que sean necesarias”, comunicó la institución.

Garro fue detenido la mañana del lunes en plena vía pública, en la zona de Los Santos, durante una intervención realizada por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

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En apariencia, el hombre habría publicado un video en redes sociales en el que retaba al ministro Aguilar a enfrentarse a golpes e incitaba al jerarca a pelear.

El contenido llegó a conocimiento de las autoridades, que iniciaron una investigación por un presunto delito de amenazas.

Las circunstancias específicas de los hechos y las eventuales responsabilidades penales deberán determinarse durante el proceso judicial.

Con la orden de internamiento por un mes, el caso continuará bajo investigación mientras se realiza la valoración psiquiátrica correspondiente.

El Ministerio Público indicó que solicitará las prórrogas de las medidas cautelares que sean necesarias, por lo que la situación procesal del acusado podría revisarse conforme avance el expediente.