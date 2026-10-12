Magistrado Gerardo Rubén Alfaro oficializa su candidatura a la presidencia del Poder Judicial

El magistrado Gerardo Rubén Alfaro Vargas oficializó este lunes 12 de octubre su candidatura para convertirse en el próximo presidente de la Corte Suprema de Justicia, en momentos en que el Poder Judicial enfrenta fuertes cuestionamientos por la lentitud de los procesos judiciales y una compleja relación con los otros poderes de la República.

Alfaro, integrante de la Sala Tercera, confirmó que presentó su postulación ante la Secretaría General de la Corte, pocas horas antes de que venciera el plazo establecido para inscribir las candidaturas.

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El magistrado aspira a suceder a Orlando Aguirre Gómez, quien decidió no buscar un nuevo periodo al frente de la institución.

Reconoce que hay procesos que tardan más de diez años

En 3 puntos La Asamblea bloqueó ¢29.850 millones del presupuesto judicial de 2027, cerca del 6 % del total. Quedarían en pausa tres juzgados nuevos, entre ellos uno en Cartago, y el pago de peritajes externos. Los diputados dicen que es preventivo: liberarían la partida si la Corte entrega el detalle de ejecución antes de fin de mes.

Uno de los aspectos más relevantes de sus declaraciones fue el reconocimiento de que, pese a los avances institucionales, todavía existen procesos judiciales que tardan cinco, diez y hasta más años en resolverse.

“Seguimos teniendo un porcentaje importante de asuntos que se resuelven después de cinco años, después de diez años”, reconoció Alfaro.

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Para el magistrado, las estadísticas de productividad judicial no son suficientes cuando miles de ciudadanos continúan esperando una respuesta a sus conflictos.

“Cuando le estamos fallando a la gente en la resolución de su caso, a la gente no le importa que un asunto se haya durado menos, a la gente le importa que se pueda resolver su asunto”, manifestó.

Ante esta situación, propone implementar mecanismos de seguimiento permanente que permitan evaluar, día a día y mes a mes, cómo están trabajando los diferentes despachos judiciales.

También reconoció la necesidad de mejorar la comunicación institucional y aceptar los errores que todavía afectan el servicio.

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“Tenemos que aprender a comunicar mejor, tenemos que reconocer qué es lo que no estamos haciendo bien y qué podemos mejorar”, señaló.

Alfaro aseguró que uno de sus principales objetivos sería devolver una imagen de unidad al Poder Judicial, pese a las diferencias de criterio existentes entre las 22 magistraturas que integran la Corte Plena.

“Lo que yo voy a proponer a mis compañeros, en primer lugar, es que ofrezcamos de frente a la comunidad nacional un símbolo de unidad. El Poder Judicial es uno, el Poder Judicial es firme, el Poder Judicial es independiente”, afirmó.

El magistrado considera que las diferencias internas no deben impedir la construcción de acuerdos que permitan fortalecer la administración de justicia.

“Yo le ofrezco a mis compañeros y compañeras un liderazgo firme, pero un liderazgo sereno, un liderazgo que permita unir a todas las personas”, agregó.

¿Cómo enfrentaría los choques con el Gobierno?

Otro de los temas abordados fue la difícil coyuntura que atraviesa el Poder Judicial, marcada por enfrentamientos y cuestionamientos provenientes del Poder Ejecutivo y diferencias con sectores del Legislativo.

Consultado sobre cómo manejaría esas tensiones si resulta electo, Alfaro dejó claro que defendería la independencia judicial, pero sin cerrar las puertas al diálogo.

“La defensa del Poder Judicial debe ser firme, pero esa defensa conlleva apertura, conlleva negociación, conlleva conversación”, expresó.

Sin embargo, considera que antes de buscar acercamientos externos, la propia Corte debe resolver sus diferencias internas.

“La primera conversación y el primer acuerdo tiene que ser entre nosotros y luego tenderemos todos los puentes que sean necesarios para lograr con todas las autoridades del país que se den los acuerdos”, puntualizó.

Su propuesta contempla una presidencia abierta al diálogo con diferentes sectores nacionales, sin renunciar a la autonomía constitucional del Poder Judicial.

Con la inscripción de Alfaro, la lucha por la presidencia de la Corte Suprema de Justicia suma tres candidaturas formalizadas, todas provenientes de la Sala Tercera.

Las otras aspirantes son Patricia Solano Castro, actual presidenta de la Sala de Casación Penal, y Patricia Vargas González.

La primera ronda de votaciones está programada para el próximo lunes 26 de octubre, cuando las 22 magistraturas de la Corte Plena deberán iniciar el proceso para elegir a la persona que dirigirá el Poder Judicial.

Para alcanzar la presidencia se necesitarán al menos 12 votos y, en esta ocasión, la elección se realizará mediante votación pública.

Alfaro llega a esta contienda con una propuesta que combina la defensa de la independencia judicial, la búsqueda de consensos y el reconocimiento de uno de los problemas que más afectan a la ciudadanía: la larga espera para obtener justicia.