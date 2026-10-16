Madre cae detenida tras brutal golpiza a sus dos hijos de 2 y 7 años en Cartago

Dos niños de apenas 2 y 7 años permanecen hospitalizados con lesiones en distintas partes del cuerpo, mientras su madre queda detenida como sospechosa de propinarles una brutal golpiza y posteriormente tirarlos a la calle en Cartago.

La sospechosa es una mujer de apellidos Hernández Salazar, de 22 años y vecina de Vista Hermosa, en San Rafael de Oreamuno. Su captura se concreta la tarde de este viernes en una oficina del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), adonde ella llega.

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En 3 puntos Dos niños de apenas 2 y 7 años permanecen hospitalizados con lesiones en distintas partes del cuerpo, mientras su madre queda detenida como sospechosa de propinarles una brutal golpiza y posteriormente tirarlos a la calle en Cartago. La sospechosa es una mujer de apellidos Hernández Salazar, de 22 años y vecina de Vista Hermosa, en San Rafael de Oreamuno. Este caso se une a otro que trascendió la semana anterior, cuando el OIJ de Cartago también detuvo a los papás de un niño de tres años que sufrió quemaduras y golpes.

De acuerdo con la información preliminar, oficiales de la Fuerza Pública ubican a los pequeños, quienes presentan lesiones en piernas, brazos, espalda y cabeza. Ambos se encuentran bajo atención hospitalaria.

Tras conocer lo ocurrido, agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Cartago realizan diligencias para localizar a la madre y concretan su detención en las instalaciones del PANI.

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La mujer permanece en las celdas judiciales de Cartago, a la espera de que se determine su situación jurídica.

El caso continúa bajo investigación para esclarecer las circunstancias de las agresiones que habrían sufrido los dos hermanos.

Este caso se une a otro que trascendió la semana anterior, cuando el OIJ de Cartago también detuvo a los papás de un niño de tres años que sufrió quemaduras y golpes.