Machillo Ramírez, molesto: "Tengo más irrespeto de la prensa que de mis jugadores"

Óscar "Machillo" Ramírez respondió con molestia a una pregunta sobre las indisciplinas en Alajuelense y defendió su relación con los jugadores antes del duelo ante Herediano.

"Yo siento que tengo más irrespeto de ustedes de la prensa en algún momento que de mis jugadores", afirmó Machillo Ramírez, entrenador de Liga Deportiva Alajuelense, al ser consultado por la disciplina de su plantel.

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En 3 puntos Óscar "Machillo" Ramírez respondió con molestia a una pregunta sobre las indisciplinas en Alajuelense y defendió su relación con los jugadores antes del duelo ante Herediano. "Yo siento que tengo más irrespeto de ustedes de la prensa en algún momento que de mis jugadores", afirmó Machillo Ramírez, entrenador de Liga Deportiva Alajuelense, al ser consultado por la disciplina de su plantel. Ramírez no ocultó su incomodidad. "Son casos aislados", respondió, y cuestionó el enfoque de la consulta sobre su autoridad.

El estratega habló en la conferencia de prensa previa al partido contra el Club Sport Herediano. La pregunta planteó que han ocurrido dos episodios de conflicto y que seis jugadores han sido señalados por situaciones disciplinarias en menos de seis meses, y cuestionó si el técnico mantiene el respeto del grupo.

Ramírez no ocultó su incomodidad. "Son casos aislados", respondió, y cuestionó el enfoque de la consulta sobre su autoridad.

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