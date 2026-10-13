Machillo Ramírez, molesto: "Tengo más irrespeto de la prensa que de mis jugadores"
El técnico de Alajuelense respondió a una consulta sobre su autoridad en el vestuario y calificó de "casos aislados" los episodios de indisciplina, previo al duelo ante Herediano.
Óscar "Machillo" Ramírez respondió con molestia a una pregunta sobre las indisciplinas en Alajuelense y defendió su relación con los jugadores antes del duelo ante Herediano.
"Yo siento que tengo más irrespeto de ustedes de la prensa en algún momento que de mis jugadores", afirmó Machillo Ramírez, entrenador de Liga Deportiva Alajuelense, al ser consultado por la disciplina de su plantel.
El estratega habló en la conferencia de prensa previa al partido contra el Club Sport Herediano. La pregunta planteó que han ocurrido dos episodios de conflicto y que seis jugadores han sido señalados por situaciones disciplinarias en menos de seis meses, y cuestionó si el técnico mantiene el respeto del grupo.
Ramírez no ocultó su incomodidad. "Son casos aislados", respondió, y cuestionó el enfoque de la consulta sobre su autoridad.