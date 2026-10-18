¡Luto en el fútbol tico! Muere Miguel Lacey,el defensor quien le dió al Herediano una corona inolvidable ante la Liga

El fútbol costarricense está de luto. Miguel Jasper Simpson Lacey, conocido popularmente como Miguel Lacey, falleció este domingo 18 de octubre, según confirmó el Club Sport Herediano, institución en la que escribió algunas de las páginas más memorables de su carrera deportiva.

Su muerte representa la despedida de uno de los defensores centrales más reconocidos de las décadas de 1970 y 1980, una época en la que el fútbol nacional consolidaba figuras que se convertirían en referentes de sus clubes y de la Selección Nacional.

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Lacey no fue un futbolista más en la historia del Team. Su nombre quedó asociado a títulos, liderazgo defensivo y, sobre todo, a una anotación que todavía forma parte de la memoria de los aficionados florenses.

Miguel Jasper Simpson Lacey nació el 25 de septiembre de 1955 en Limón. Sus primeros pasos en el fútbol los dio en el equipo Acón y posteriormente se incorporó a las divisiones menores de la Asociación Deportiva Limonense.

En 3 puntos El fútbol costarricense está de luto. Miguel Jasper Simpson Lacey, conocido popularmente como Miguel Lacey, falleció este domingo 18 de octubre, según confirmó el Club Sport Herediano. Su muerte representa la despedida de uno de los defensores centrales más reconocidos de las décadas de 1970 y 1980. El fútbol costarricense despide a Miguel Lacey, pero la memoria de su número 17 y de su gol en el Morera Soto seguirá ocupando un lugar especial en la historia del Herediano.

En 1973 debutó en la Primera División con Limonense, dando inicio a una carrera profesional que se extendió hasta 1991.

Después de su etapa con el conjunto caribeño, pasó por la Asociación Deportiva Guanacasteca, antes de incorporarse al Herediano en 1979. Fue en el equipo florense donde alcanzó buena parte de su reconocimiento nacional.

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A lo largo de su trayectoria también defendió los colores de San Carlos, Municipal Curridabat y Uruguay de Coronado, además de tener una experiencia en el fútbol guatemalteco.

De acuerdo con los registros biográficos publicados por la prensa deportiva costarricense, disputó alrededor de 530 partidos en la máxima categoría durante 18 años de carrera, una cifra que refleja su continuidad y permanencia en el fútbol de élite.

Tres campeonatos con el Herediano y un gol para la eternidad

La historia de Miguel Lacey quedó especialmente ligada a tres títulos nacionales conquistados con el Herediano: los de 1979, 1981 y 1985.

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Sin embargo, fue el campeonato de 1985 el que terminó de convertirlo en una figura inolvidable para la afición rojiamarilla.

En aquella final frente a Liga Deportiva Alajuelense, Lacey marcó el gol que le dio al Herediano una victoria de 1-0 en el estadio Alejandro Morera Soto, resultado decisivo para que el Team conquistara el campeonato.

La anotación quedó grabada en la historia de la rivalidad entre ambos clubes. Para el herediano, significó una celebración en territorio rojinegro; para Lacey, la consagración de una trayectoria construida desde la solidez defensiva y la capacidad de aparecer en el momento decisivo.

El exfutbolista utilizaba habitualmente el dorsal número 17, un número que llegó a convertirse en parte de su identidad con la institución florense.

La carrera de Lacey también trascendió el fútbol de clubes. El defensor representó a Costa Rica en competiciones internacionales y formó parte de procesos importantes de la Selección Nacional durante aquella etapa.

Participó en los Juegos Panamericanos de Puerto Rico de 1979 y en el proceso preolímpico rumbo a Moscú 1980. Posteriormente, integró la selección costarricense que disputó los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984.

También formó parte del grupo de jugadores que buscó la clasificación al Mundial de México 1986.

Su participación olímpica merece una precisión histórica: aunque estuvo vinculado al proceso rumbo a Moscú, su presencia en la fase final de los Juegos Olímpicos fue en Los Ángeles 1984.

Aquella generación representó una etapa importante en el desarrollo del fútbol costarricense y contribuye a mantener a la Selección Nacional en el escenario internacional.

Un defensor que se ganó el respeto de su época

Lacey fue reconocido por su trabajo como zaguero central, posición en la que combinó fortaleza física, capacidad para el juego aéreo y liderazgo en la última línea.

Su trayectoria se desarrolló en un fútbol muy diferente al actual , con otras condiciones de entrenamiento, preparación y exposición mediática. Sin embargo, logró mantenerse durante años en la máxima categoría y formar parte de equipos protagonistas.

En un homenaje divulgado por La Nación, el exfutbolista Kenneth Paniagua recordó la importancia de Lacey para el Herediano y destacó que conquistaron tres títulos nacionales.

Ese reconocimiento resume el lugar que ocupó en la historia del club: no solamente como autor de un gol decisivo, sino como uno de los hombres que sostuvieron la estructura defensiva de un equipo campeón.

Después del retiro, siguió ligado al fútbol

Lacey se retiró del fútbol profesional en 1991, después de cerrar su trayectoria con Guanacasteca.

Su vínculo con el deporte, sin embargo, no terminó con el retiro. Continuó participando en encuentros de veteranos y mantuvo su relación con el Herediano, club al que quedó ligado por sus logros y por el recuerdo de aquella histórica anotación.

Su legado también se mantiene en los registros estadísticos del fútbol costarricense, donde figura entre los jugadores con mayor cantidad de partidos disputados en la Primera División.

El adiós a un referente del fútbol tico en el último cuarto del siglo XX

La muerte de Miguel Lacey devuelve la mirada a una generación de futbolistas que marcó este deporte entre finales de los años setenta y la década de los ochenta.

Su historia reúne varios capítulos una misma carrera: el joven limonense que debutó en Primera División, el defensor que se consolidó en el Herediano, el seleccionado nacional que participó en unos Juegos Olímpicos y el protagonista de uno de los goles más recordados en la historia del club florense.

Hoy su nombre queda asociado a los tres campeonatos que ganó con el Team y, especialmente a aquella conquista del torneo de 1985 frente a Alajuelense.

El fútbol costarricense despide a Miguel Lacey, pero la memoria de su número 17 y de su gol en el Morera Soto seguirá ocupando un lugar especial en la historia del Herediano.