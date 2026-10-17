¡Golpe manudo en Ciudad Quesada! Alajuelense derrota al Inter y se mete en zona de clasificación

Liga Deportiva Alajuelense sacó carácter en una de las visitas más exigentes del torneo y derrotó 2-3 al Inter de San Carlos en el estadio Carlos Ugalde Álvarez, en un compromiso correspondiente a la jornada 12 del Apertura 2026 del fútbol costarricense.

El triunfo tiene un significado especial para el conjunto manudo, que sumó tres puntos fundamentales para acercarse a los puestos de privilegio y colocarse en zona de clasificación, entre los cuatro equipos que avanzan a la siguiente fase.

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Para Inter de San Carlos, en cambio, la derrota representa un duro revés. El equipo norteño dejó escapar su condición de invicto en casa y comprobó que mantener la fortaleza en Ciudad Quesada será determinante en el tramo decisivo de la primera división.

En 3 puntos Liga Deportiva Alajuelense sacó carácter en una de las visitas más exigentes del torneo y derrotó 2-3 al Inter de San Carlos en el estadio Carlos Ugalde Álvarez. El triunfo tiene un significado especial para el conjunto manudo, que sumó tres puntos fundamentales para acercarse a los puestos de privilegio y colocarse en zona de clasificación, entre los cuatro equipos que avanzan a la siguiente fase. La victoria rojinegra no solo significa tres puntos: también representa un golpe directo en la lucha por los puestos de clasificación y termina con el invicto de Inter de San Carlos en su estadio.

El marcador de 2-3 refleja un partido de cinco anotaciones, en el que ambos equipos encontraron el camino al gol, pero fue Alajuelense el que terminó inclinando la balanza a su favor para llevarse una victoria de alto impacto en la tabla de posiciones.

Con este resultado, Alajuelense gana confianza y se mete de lleno en la pelea por la clasificación, en una fase del campeonato donde cada punto comienza a tener un peso mayor.

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Los rojinegros necesitaban responder en una cancha complicada y lo consiguieron con una victoria que puede resultar clave para sus aspiraciones. Ahora, el desafío será mantener la regularidad y defender su lugar entre los cuatro primeros.

Inter, por su parte, tendrá que pasar página rápidamente, recuperar su solidez como local y evitar que esta derrota afecte su rendimiento en las próximas jornadas.

La lucha por los puestos de clasificación del Apertura 2026 se intensifica y el resultado en el Carlos Ugalde vuelve a mover el panorama de un campeonato que promete una recta final llena de presión y emociones.

LOS GOLES: AÑOR FUE FIGURA Y KENYEL MICHEL SENTENCIÓ

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El compromiso tuvo un arranque intenso. Juan Pablo Añor abrió el marcador al minuto 16 para los rojinegros, pero Rachid Chirino respondió al 21' y devolvió la igualdad al conjunto sancarleño.

La Liga volvió a tomar ventaja al minuto 25, nuevamente por intermedio de Añor, quien firmó su doblete en una acción que requirió revisión del VAR para validar la anotación.

En el complemento, Wilmer Azofeifa consiguió el empate para Inter al minuto 60. Sin embargo, Kenyel Michel apareció al 70' para marcar el 2-3 definitivo y desatar la celebración manuda.

La victoria rojinegra no solo significa tres puntos: también representa un golpe directo en la lucha por los puestos de clasificación y termina con el invicto de Inter de San Carlos en su estadio.