Lo que dejó el domingo : Cartaginés baja al líder Saprissa y Herediano despierta con goleada en Pérez Zeledón.

La lucha por el liderato del fútbol nacional se encendió este domingo 18 de octubre. El Deportivo Saprissa perdió por la mínima en su visita al estadio Fello Meza ante un Cartaginés que aprovechó su condición de local para dar un golpe de autoridad y meterse de lleno en la pelea por la cima del torneo.

El conjunto brumoso se impuso 1-0 ante los morados en un compromiso de alto valor para las aspiraciones de ambos clubes. La victoria le permitió a Cartaginés alcanzar a Saprissa en puntos y dejar la disputa por el primer lugar más cerrada que nunca.

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Aunque ambos equipos comparten la cima de la clasificación, el gol promedio mantiene al conjunto morado por delante, con los blanquiazules en la segunda posición. El resultado representa un llamado de atención para Saprissa, que ahora tendrá que reaccionar si pretende sostener su condición de principal candidato al liderato.

En 3 puntos La lucha por el liderato del fútbol nacional se encendió este domingo 18 de octubre. El conjunto brumoso se impuso 1-0 ante los morados en un compromiso de alto valor para las aspiraciones de ambos clubes. Para este lunes se completa la jornada con los juegos de Sporting recibiendo a San Carlos a las 6 pm y en horas de la noche el equipo de Escorpiones será casa ante Puntarenas FC.

Para Cartaginés, el triunfo significa mucho más que tres puntos: es una demostración de que tiene argumentos para competir por la primera posición y presionar al líder en una etapa decisiva del Apertura 2026.

En otro de los encuentros destacados de la jornada, el Club Sport Herediano consiguió una victoria contundente al imponerse 0-3 ante Pérez Zeledón, en una cancha que suele exigir al máximo a los equipos visitantes.

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El resultado representa una señal positiva para el campeón nacional, que busca recuperar su mejor versión después de una etapa complicada en el campeonato.

Los florenses respondieron con una actuación que les permitió llevarse los tres puntos y alimentar la ilusión de volver a ser protagonistas. Ganar en condición de visitante y marcar tres goles puede convertirse en un impulso importante para un equipo acostumbrado a pelear por los primeros puestos.

Pérez Zeledón, por su parte, sufrió una derrota en casa que complica sus aspiraciones de sumar y obliga al equipo generaleño a revisar su respuesta competitiva de cara a los próximos compromisos.

Los resultados de este domingo dejan un mensaje claro: nadie puede confiarse en la lucha por el Apertura 2026.

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Saprissa continúa en lo más alto por diferencia de gol, pero Cartaginés ya le pisa los talones y demuestra que está dispuesto a disputar el liderato hasta el final. Mientras tanto, Herediano encuentra motivos para creer en una recuperación que podría darle un nuevo rumbo a su torneo.

Con la fase regular avanzando, cada punto adquiere mayor importancia. La presión aumenta para los equipos que aspiran a clasificar y, especialmente, para quienes buscan cerrar la primera etapa en las posiciones de privilegio.

La jornada 12 deja así dos protagonistas con objetivos distintos, pero con una misma necesidad: mantener el impulso. Cartaginés quiere convertir su triunfo ante Saprissa en el salto definitivo hacia la cima, mientras Herediano necesita que su goleada en Pérez Zeledón sea el comienzo de una reacción sostenida.

Para este lunes se completa la jornada con los juegos de Sporting recibiendo a San Carlos a las 6 pm y en horas de la noche el equipo de Escorpiones será casa ante Puntarenas FC.