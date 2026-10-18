VIDEO I Semifinal de veteranos acaba en escándalo: Alejandro Alpízar recibe brutal patada en la cabeza

Alejandro Alpízar, recordado por su trayectoria como goleador en el fútbol nacional, recibió un manotazo y una patada en la cabeza durante el partido de ida de las semifinales del fútbol de veteranos entre Juan Viñas y Tres Equis.

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En 3 puntos Alejandro Alpízar, recordado por su trayectoria como goleador en el fútbol nacional, recibió un manotazo y una patada en la cabeza durante el partido de ida de las semifinales del fútbol de veteranos entre Juan Viñas y Tres Equis. La agresión ocurrió en la cancha de Santa Cecilia de Juan Viñas, donde ambos equipos disputaban un encuentro que terminó empatado 2 a 2. De momento, no se cuenta con información sobre su estado de salud tras la agresión ni sobre eventuales sanciones por lo ocurrido.

La agresión ocurrió en la cancha de Santa Cecilia de Juan Viñas, donde ambos equipos disputaban un encuentro que terminó empatado 2 a 2.

Según la información suministrada, el compromiso transcurría de forma disputada y con normalidad hasta el minuto 40, cuando se desató una gresca en la que resultó agredido el exdelantero.

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Alpízar es una figura reconocida del balompié costarricense por su paso por clubes como Alajuelense y Saprissa.

De momento, no se cuenta con información sobre su estado de salud tras la agresión ni sobre eventuales sanciones por lo ocurrido.