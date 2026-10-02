Atropello múltiple frente al CAR de la Liga deja tres heridos, uno de ellos en condición crítica

Un atropello múltiple registrado la mañana de este viernes 2 de octubre sobre la Ruta 27, frente al Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Liga Deportiva Alajuelense, en Turrúcares de Alajuela, dejó tres personas heridas, una de ellas en condición crítica.

La emergencia provocó la movilización de tres ambulancias de la Cruz Roja Costarricense, cuyos equipos atendieron a los afectados en el lugar del accidente.

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En 3 puntos Un atropello múltiple registrado la mañana de este viernes 2 de octubre sobre la Ruta 27, frente al Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Liga Deportiva Alajuelense, en Turrúcares de Alajuela, dejó tres personas heridas. La emergencia provocó la movilización de tres ambulancias de la Cruz Roja Costarricense, cuyos equipos atendieron a los afectados en el lugar del accidente. Las circunstancias del accidente están pendientes de esclarecerse.

De acuerdo con el reporte oficial de la Benemérita, el paciente más delicado es un hombre de aproximadamente 40 años, quien presentaba múltiples lesiones producto del atropello.

Los paramédicos lograron estabilizarlo y posteriormente lo trasladaron en condición crítica a un centro médico.

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En el mismo incidente resultaron afectados otro hombre y una mujer, ambos con edades aproximadas de entre 35 y 40 años.

Estos dos pacientes fueron valorados por los socorristas y catalogados en condición estable. Sin embargo, la mujer también requirió traslado a un centro hospitalario para una valoración más detallada.

Por el momento, las autoridades no han precisado cómo ocurrió el atropello múltiple ni las circunstancias que provocaron que las tres personas resultaran afectadas en este sector de la transitada carretera.

Tampoco se ha informado sobre la identidad de los pacientes ni el centro hospitalario al que fue trasladado el hombre que permanece en condición crítica.

Las circunstancias del accidente están pendientes de esclarecerse.