Lo atacan frente a su casa: joven de 20 años recibe al menos ocho balazos en Alajuelita

Un joven de apellido Trejos, de 20 años, muere tras recibir al menos ocho balazos mientras se encuentra afuera de su vivienda en San Felipe de Alajuelita, San José.

El reporte del homicidio ingresa a las 10:20 p. m. de este miércoles 14 de octubre.

Publicidad

En 3 puntos Un joven de apellido Trejos, de 20 años, muere tras recibir al menos ocho balazos mientras se encuentra afuera de su vivienda en San Felipe de Alajuelita, San José. El reporte del homicidio ingresa a las 10:20 p. m. de este miércoles 14 de octubre. El caso permanece bajo investigación para esclarecer lo ocurrido e identificar a los responsables.

De acuerdo con la información preliminar, Trejos está en la vía pública cuando, en apariencia, dos sujetos a bordo de una motocicleta pasan disparando en reiteradas ocasiones.

Los proyectiles lo impactan principalmente en el tórax. Tras el ataque, los sospechosos se dan a la fuga.

Espacio comercial Este espacio puede ser suyo Anuncie su marca en AM Prensa Lectores de Cartago y de todo el país, cada día, en portada y en cada noticia. Quiero anunciarme

El joven es trasladado en un vehículo particular al Hospital San Juan de Dios, donde posteriormente el personal médico lo declara fallecido.

El caso permanece bajo investigación para esclarecer lo ocurrido e identificar a los responsables.