Lo acribillaron en plena calle: joven de 19 años aparece muerto tras escucharse una ráfaga de disparos en Hatillo

Un joven de apenas 19 años fue asesinado a balazos la madrugada de este martes en plena vía pública en Hatillo, San José.

El fallecido fue identificado por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) con el apellido Vargas.

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En 3 puntos Un joven de apenas 19 años fue asesinado a balazos la madrugada de este martes en plena vía pública en Hatillo, San José. El fallecido fue identificado por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) con el apellido Vargas. El caso quedó en manos de la Sección de Homicidios del OIJ, cuyos agentes buscan establecer qué ocurrió, determinar el móvil del crimen e identificar y ubicar a los responsables.

El homicidio fue reportado pasadas las 5:00 a. m. en el sector de Hatillo 15 de Setiembre.

Según la información preliminar de las autoridades judiciales, vecinos de la zona escucharon varias detonaciones de arma de fuego y posteriormente el joven fue encontrado sin vida en la vía pública.

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Vargas presentaba varias heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego en la cabeza y en diferentes partes del cuerpo.

Agentes de la Sección de Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios del OIJ de San José se desplazaron hasta el sitio para procesar la escena.

Durante las diligencias se localizaron y recolectaron indicios balísticos que serán analizados como parte de la investigación.

El cuerpo será remitido a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia.

El caso quedó en manos de la Sección de Homicidios del OIJ, cuyos agentes buscan establecer qué ocurrió, determinar el móvil del crimen e identificar y ubicar a los responsables.