Llegan los 6 nombres que faltaban para completar nómina de 24 aspirantes a magistrados suplentes

La Asamblea Legislativa ya tiene en sus manos los 24 nombres de aspirantes a magistrados suplentes de la Sala Constitucional, luego de que este miércoles ingresaran los seis candidatos que faltaban para completar la nómina.

La remisión fue confirmada durante el Plenario por la presidenta del Congreso, Yara Jiménez, quien dio lectura a una nota enviada por la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia.

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Con estos nombres se completa la nómina de 24 candidatos para ocupar las 12 plazas de magistrados suplentes que permanecen vacantes.

En 3 puntos La Asamblea Legislativa ya tiene en sus manos los 24 nombres de aspirantes a magistrados suplentes de la Sala Constitucional, luego de que este miércoles ingresaran los seis candidatos que faltaban para completar la nómina. La remisión fue confirmada durante el Plenario por la presidenta del Congreso, Yara Jiménez, quien dio lectura a una nota enviada por la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia. La Comisión de Nombramientos deberá continuar con el proceso y definir los pasos siguientes antes de que la Asamblea Legislativa pueda avanzar hacia la escogencia de los 12 magistrados suplentes.

Proceso regresa a la Comisión de Nombramientos

Los seis nombres fueron remitidos a la Comisión de Nombramientos, instancia que ahora deberá determinar cómo continuará el proceso de selección.

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La ampliación de la nómina ocurre después de varios intentos fallidos para avanzar con la elección. El oficialismo había mantenido bloqueada la escogencia, luego de cinco rondas de votación en blanco y dos devoluciones de la nómina a la Corte Suprema de Justicia.

Posteriormente, la lista de 18 aspirantes fue devuelta a la Comisión de Nombramientos, bajo el argumento de que se requería una nómina de 24 candidatos para seleccionar a los 12 magistrados suplentes.

En medio de este proceso, una resolución de la Sala Constitucional ordenó someter el nombramiento a votación a la mayor brevedad posible.

El PPSO cuestionó esa decisión y mantuvo su posición de devolver la lista para completar los nombres requeridos.

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Ahora, con la llegada de los seis aspirantes adicionales, el oficialismo cuenta con la nómina de 24 candidatos que había solicitado.

La Comisión de Nombramientos deberá continuar con el proceso y definir los pasos siguientes antes de que la Asamblea Legislativa pueda avanzar hacia la escogencia de los 12 magistrados suplentes.