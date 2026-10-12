“Llamen a la paca”: Hombre termina pidiendo ayuda de la policía tras recibir golpiza tras supuesto asalto
El hecho habría ocurrido la tarde de este lunes en El Alto de Guadalupe, San José. Según un reporte extraoficial, varias personas retuvieron al sospechoso y lo golpearon antes de que llegaran las autoridades.
Un supuesto asalto a una joven peatona terminó con un hombre amarrado en el suelo y con múltiples golpes, luego de que varios vecinos presuntamente intervinieran para detenerlo en El Alto de Guadalupe, en San José.
El hecho habría ocurrido la tarde de este lunes y, de acuerdo con información extraoficial desde el sitio, varias personas que se encontraban en la zona habrían presenciado el supuesto ataque y decidido intervenir para retener al sospechoso.
La situación escaló hasta que el hombre terminó en el suelo, amarrado boca abajo y con múltiples golpes visibles, mientras esperaba la llegada de las autoridades.
Supuesto asaltante pidió que llamaran a la Policía
En medio de la situación, el hombre habría solicitado que llamaran a la Policía para que atendiera lo ocurrido, debido a los golpes que había recibido.
En un registro del hecho se escucha al sujeto manifestar que ya se encontraba débil y pedir que contactaran a las autoridades para que intervinieran.
Las imágenes muestran al hombre inmovilizado en el suelo, mientras varias personas permanecían cerca del sitio donde se produjo la retención.
Autoridades habrían atendido la situación
Según el reporte preliminar, posteriormente las autoridades llegaron al lugar y se hicieron cargo del sospechoso y de la situación.
Por el momento, la información disponible no permite confirmar oficialmente las circunstancias exactas del supuesto asalto, la identidad del hombre ni si quedó detenido formalmente por algún delito.
Tampoco se han brindado detalles sobre el estado de salud de la joven que habría sido víctima del presunto asalto.
El caso permanece sujeto a confirmación oficial. Aunque los vecinos habrían intervenido para retener al sospechoso, las circunstancias del hecho y las eventuales responsabilidades deberán ser determinadas por las autoridades competentes.