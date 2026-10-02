Liga de Naciones: el Grupo B entra en zona de máxima tensión

Tres partidos que pueden cambiar el Grupo B

La Jornada 3 del Grupo B de la Liga A de la Liga de Naciones Concacaf 2026-27 presenta este viernes una cartelera decisiva: Martinica-Honduras, Surinam-Guatemala y El Salvador-Jamaica. Los dos primeros de cada grupo avanzarán a los cuartos de final.

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Después de dos fechas, Surinam lidera con seis puntos, seguido por Guatemala, Honduras, Jamaica y El Salvador, todos con tres unidades. Martinica todavía no suma.

Surinam llega en una posición privilegiada después de derrotar 2-1 a Martinica, resultado que le permitió alcanzar seis puntos.

En 3 puntos Tres partidos que pueden cambiar el Grupo B La Jornada 3 del Grupo B de la Liga A de la Liga de Naciones Concacaf 2026-27 presenta este viernes una cartelera decisiva: Martinica-Honduras, Surinam-Guatemala y El Salvador-Jamaica. Los tres partidos se disputarán este viernes: Surinam-Guatemala, Martinica-Honduras y El Salvador-Jamaica.

Este viernes recibe a Guatemala y una victoria lo llevaría a nueve puntos, dejándolo muy cerca de los cuartos de final. Sin embargo, ganar este partido no significa automáticamente que quede clasificado, porque todavía tendrá otro encuentro y matemáticamente otros rivales pueden alcanzarlo.

Su gran ventaja es que controla buena parte de su destino: si consigue ganar sus dos partidos restantes, terminaría con 12 puntos y aseguraría su presencia entre los dos primeros.

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Honduras llega con el impulso de haber conseguido una victoria histórica 1-0 sobre Jamaica en Kingston, su primer triunfo como visitante ante los Reggae Boyz en la serie histórica. Keyrol Figueroa marcó el único gol.

Ahora enfrenta a Martinica. Un nuevo triunfo colocaría a la H con seis puntos y la metería de lleno en la pelea por los primeros lugares.

Además, Concacaf confirmó que Dereck Moncada podrá jugar, luego de que una comisión de expertos revocara la tarjeta roja que había recibido ante Jamaica.

Los Reggae Boyz llegan golpeados después de perder 0-1 ante Honduras. Ahora visitan a El Salvador con tres puntos y necesitan volver a sumar para no quedar rezagados.

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El escenario no es sencillo: la prensa jamaicana reporta que el equipo llega con bajas por lesiones y retiros de algunos futbolistas de la convocatoria.

Una victoria permitiría a Jamaica alcanzar seis puntos y recuperar terreno. Una derrota, en cambio, dejaría al conjunto caribeño dependiendo mucho más de los resultados de las últimas fechas.

Guatemala: seis goles que cambian el panorama

Guatemala llega con una diferencia de goles que puede convertirse en un factor importante.

La Bicolor goleó 6-0 a El Salvador, con triplete de William Fajardo, y alcanzó tres puntos.

Ahora visita a Surinam. Una victoria guatemalteca igualaría a ambos equipos en seis puntos y modificaría completamente la lucha por los dos puestos de clasificación.

Además, Guatemala tiene actualmente +5 de diferencia de goles, una cifra muy superior a la de sus principales competidores directos.

El panorama de La Selecta cambió drásticamente después del 6-0 sufrido frente a Guatemala.

El Salvador conserva tres puntos, pero tiene una diferencia de -4, por lo que necesita sumar ante Jamaica y posteriormente frente a Martinica para mantenerse en carrera.

Una victoria este viernes le permitiría alcanzar seis puntos y volver a meterse en la pelea. El problema es que otro tropiezo reduciría considerablemente su margen de maniobra en un grupo donde solamente quedan dos jornadas para cada selección después de esta fecha.

Los tres partidos se disputarán este viernes: Surinam-Guatemala, Martinica-Honduras y El Salvador-Jamaica.