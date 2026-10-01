La Sele despierta en Managua! Costa Rica golea 0-3 a Nicaragua

Costa Rica encontró en Managua la reacción que necesitaba.

La Tricolor derrotó 0-3 a Nicaragua este jueves 1 de octubre en el Estadio Nacional de Managua, en un partido correspondiente al Grupo A de la Liga A de la Liga de Naciones de Concacaf.

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Después de un primer tiempo sin goles, el conjunto costarricense aceleró en la segunda parte y encontró rápidamente el camino hacia una victoria contundente.

En 3 puntos Costa Rica encontró en Managua la reacción que necesitaba. La Tricolor derrotó 0-3 a Nicaragua este jueves 1 de octubre en el Estadio Nacional de Managua, en un partido correspondiente al Grupo A de la Liga A de la Liga de Naciones de Concacaf. Con este resultado, Costa Rica suma una victoria importante en el cierre de su participación en el Grupo A.

El encargado de abrir el marcador fue Orlando Sinclair, quien apareció al minuto 57 para colocar el 0-1.

Tres minutos más tarde, Carlos Mora amplió la ventaja y puso el 0-2, dejando a Nicaragua contra las cuerdas.

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Costa Rica controló el partido durante el tramo final y sentenció la victoria en tiempo de reposición. Kenyel Michel, al 90+7', marcó el definitivo 0-3.

El triunfo tuvo un significado especial porque representó el debut de Bryan Ruiz como técnico interino de la Selección Nacional de Costa Rica.

La Tricolor llegó a Managua después de perder sus dos primeros partidos del torneo, ante Curazao y Haití, y necesitaba sumar para evitar complicaciones en la lucha por la permanencia en la Liga A.

Además, Keylor Navas regresó al arco de la Selección para este compromiso.

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El partido también dejó la preocupación por la lesión de Jeyland Mitchell, quien tuvo que abandonar el terreno de juego durante el primer tiempo y fue sustituido por Juan Pablo Vargas.

Con este resultado, Costa Rica suma una victoria importante en el cierre de su participación en el Grupo A. Su próximo compromiso será ante Haití, el domingo 4 de octubre, en el Estadio Ricardo Saprissa.