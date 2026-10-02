Costa Rica respiró en Managua ! Las reacciones tras el triunfo tico

La Selección Nacional de Costa Rica encontró en Managua el resultado que necesitaba. Los dirigidos por Bryan Ruiz derrotaron 0-3 a Nicaragua este jueves 1 de octubre, en el Estadio Nacional, en un partido que cambió completamente en el segundo tiempo.

Orlando Sinclair abrió el marcador al minuto 57, Carlos Mora aumentó la ventaja al 60' y Kenyel Michel puso la sentencia en el tiempo añadido. Concacaf confirmó oficialmente los tres anotadores y el 0-3 definitivo.

Publicidad

Bryan Ruiz: emoción, presión y un arco en cero

El técnico interino Bryan Ruiz reconoció que vivió su debut en el banquillo de la Tricolor con una mezcla de emoción y nostalgia.

En 3 puntos La Selección Nacional de Costa Rica encontró en Managua el resultado que necesitaba. Orlando Sinclair abrió el marcador al minuto 57, Carlos Mora aumentó la ventaja al 60' y Kenyel Michel puso la sentencia en el tiempo añadido. Ahora la mirada se dirige hacia el domingo, cuando Costa Rica recibirá a Haití en el Estadio Ricardo Saprissa.

“Me enorgullece”, manifestó el exjugador, quien asumió el equipo apenas unos días después de la salida de Fernando Batista.

Ruiz también destacó que Costa Rica llegaba con una presión considerable porque todavía existía el riesgo de caer a la Liga B.

Espacio comercial Este espacio puede ser suyo Anuncie su marca en AM Prensa Lectores de Cartago y de todo el país, cada día, en portada y en cada noticia. Quiero anunciarme

“Podíamos descender a la B, era mucha presión”, explicó el entrenador, quien ahora tendrá un último partido ante Haití para cerrar esta fase de la competición.

El técnico valoró especialmente que Costa Rica consiguiera mantener el arco en cero después de varios partidos recibiendo goles.

Según Ruiz, la defensa respondió bien y Nicaragua apenas generó un remate directo de peligro. También admitió que le hubiera gustado tener mayor control de la pelota durante los últimos minutos.

Orlando Sinclair: “Era una final que había que ganar”

Publicidad

Uno de los protagonistas de la noche fue Orlando Sinclair.

El delantero de Saprissa apareció en el momento indicado para romper el empate y encaminar el triunfo costarricense.

Después del partido, Sinclair explicó la dimensión que tenía el compromiso para la Tricolor.

“Era un partido que era una final que había que ganar”, declaró el atacante, quien recordó que Costa Rica afrontaba el riesgo de caer a la Liga B.

Sinclair también habló de su momento personal y de los goles que ha conseguido recientemente con la Selección.

“Estoy viviendo un sueño de estar aquí en la selección”, señaló, al asegurar que ha trabajado y soportado críticas hasta encontrar oportunidades importantes.

Del lado nicaragüense, la lectura fue diferente.

Leonardo Felicia, asistente técnico de Juan Cruz Real —quien no pudo dirigir desde el banquillo debido a una sanción—, consideró que Nicaragua realizó un buen primer tiempo y que la anotación de Sinclair cambió el encuentro.

Felicia expresó dudas sobre la posición del atacante costarricense en la jugada del 0-1 y calificó de “rarísimo” lo ocurrido con la decisión arbitral.

El técnico explicó que, desde su ubicación, le pareció que existía fuera de juego, aunque aclaró que no podía asegurar si la posición era ilegal.

Más allá de esa acción, Felicia reconoció la diferencia entre ambos planteles.

“Costa Rica tiene más materia que nosotros”, manifestó, mientras pidió tiempo para el proceso que encabeza Juan Cruz Real.

El partido llegó 0-0 al descanso, pero Costa Rica golpeó dos veces rápidamente en el complemento.

Sinclair marcó al 57' y Carlos Mora apareció apenas tres minutos después para establecer el 0-2. Kenyel Michel, en el 90+7', completó la goleada con un potente remate.

La victoria significó los primeros tres puntos de Costa Rica en esta edición de la Liga de Naciones y permitió a la Tricolor tomar aire en la pelea por evitar el descenso de categoría.

Ahora la mirada se dirige hacia el domingo, cuando Costa Rica recibirá a Haití en el Estadio Ricardo Saprissa. Allí se definirá el cierre de la participación costarricense en esta fase y el panorama de la Tricolor respecto a su permanencia en la Liga A.