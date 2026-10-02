La Sele Femenina ya tiene rival y fecha para su gran reto rumbo al Mundial: Jamaica espera a Costa Rica

La Selección Femenina de Costa Rica ya conoce el primer gran obstáculo que tendrá en su camino hacia la Copa Mundial Femenina de Brasil 2027.

La Tricolor enfrentará a Jamaica el viernes 27 de noviembre, en el Texas Health Mansfield Stadium, en el partido que abrirá los cuartos de final del Campeonato Concacaf W 2026.

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El duelo será una prueba determinante para las dirigidas por Lindsay Camila. Estará en juego uno de los cuatro boletos directos al Mundial que entrega esta fase del torneo.

Costa Rica llega a esta instancia después de dominar su grupo en la eliminatoria de Concacaf.

En 3 puntos La Selección Femenina de Costa Rica ya conoce el primer gran obstáculo que tendrá en su camino hacia la Copa Mundial Femenina de Brasil 2027. La Tricolor enfrentará a Jamaica el viernes 27 de noviembre, en el Texas Health Mansfield Stadium, en el partido que abrirá los cuartos de final del Campeonato Concacaf W 2026. La cuenta regresiva ya comenzó y Lindsay Camila tendrá ante sí el reto de demostrar cuánto ha evolucionado aquella Sele que, en abril, ella misma situaba entre un 30% y un 40% de lo que quería ver.

La Sele ganó sus cuatro partidos y terminó en el primer lugar con 12 puntos, 34 goles a favor y solamente uno en contra.

Su camino comenzó con un triunfo 2-1 ante Granada. Posteriormente goleó 8-0 a Bermudas, aplastó 21-0 a Islas Caimán y cerró la fase con una victoria 3-0 sobre Guatemala.

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La entrenadora brasileña Lindsay Camila llegó a la Selección Femenina en noviembre, después de la salida de Beni Rubido, y desde entonces ha tenido diferentes oportunidades para evaluar al equipo.

Entre esos compromisos estuvieron los amistosos frente a Brasil y Canadá, que formaron parte de la preparación de la Tricolor. Ante Canadá, Costa Rica cayó 6-0 el pasado 9 de junio en Cartago.

En abril, después de sus primeros cuatro partidos al frente de Costa Rica, Camila reconoció que el equipo todavía estaba lejos del nivel que pretendía alcanzar.

En una entrevista con Teletica, estimó que la Sele se encontraba aproximadamente entre un 30% y un 40% de lo que ella quería ver.

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Dos meses después, tras el empate 1-1 frente a El Salvador, la entrenadora volvió a hacer autocrítica y señaló que Costa Rica necesita ser mejor en los detalles si pretende alcanzar la clasificación mundialista.

Ese será uno de los desafíos que tendrá la Tricolor cuando llegue noviembre: trasladar el rendimiento mostrado en la fase eliminatoria a un partido de mayor exigencia.

Un partido que puede llevar a Costa Rica al Mundial

El formato del Campeonato Concacaf W 2026 deja poco margen para equivocarse.

Los cuatro equipos que ganen los cuartos de final clasificarán directamente al Mundial de Brasil 2027.

Para los cuatro perdedores todavía existirá una posibilidad de llegar a la cita mundialista. Estos disputarán un Play-In, donde estarán en juego dos plazas para el repechaje intercontinental.

Por eso, el partido contra Jamaica será determinante.

Una victoria colocaría a Costa Rica entre las cuatro mejores selecciones del torneo y le aseguraría su presencia en la Copa Mundial.

Una derrota, en cambio, obligaría a la Tricolor a disputar el Play-In para mantener vivo el sueño mundialista.

También están en juego los Juegos Olímpicos

El Campeonato Concacaf W no solamente definirá el camino hacia Brasil 2027.

El torneo también otorgará tres plazas directas para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Los dos finalistas y el equipo que termine en el tercer lugar conseguirán esos boletos. Si Estados Unidos ocupa uno de esos tres puestos, el cupo restante pasará al cuarto lugar.

Costa Rica, por lo tanto, tendrá varios objetivos sobre la mesa cuando llegue a Texas.

La Sele tendrá tiempo para preparar el partido

La Tricolor tendrá varias semanas para preparar el enfrentamiento de cuartos de final y trabajar sobre los aspectos que la entrenadora ha señalado como pendientes.

La fase eliminatoria dejó números contundentes, pero ahora Costa Rica afrontará una instancia en la que cada partido tendrá consecuencias directas.

Lindsay Camila ya ha señalado que todavía hay margen para crecer. El tiempo previo al duelo contra Jamaica será clave para preparar al equipo de cara a una de las pruebas más importantes del proceso.

Costa Rica ya hizo su parte en la fase eliminatoria: ganó los cuatro partidos, marcó 34 goles y recibió solamente uno.

Jamaica será el primer rival de la Sele Femenina en la fase decisiva del Campeonato Concacaf W 2026, y el resultado determinará si Costa Rica obtiene directamente su boleto al Mundial de Brasil 2027 o debe buscarlo posteriormente mediante el Play-In.

La cuenta regresiva ya comenzó y Lindsay Camila tendrá ante sí el reto de demostrar cuánto ha evolucionado aquella Sele que, en abril, ella misma situaba entre un 30% y un 40% de lo que quería ver.