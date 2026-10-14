Leonardo Vargas rompe el silencio por detención de Carlos Barahona y revela su postura sobre el caso

La detención de Carlos Barahona, futbolista del Club Sport Cartaginés, generó preocupación en la dirigencia brumosa. Este miércoles, el presidente de la institución, Leonardo Vargas, se refirió al caso y reconoció que atraviesa un momento difícil por la situación que enfrenta el jugador.

Barahona fue detenido por presuntos cobros extorsivos, un caso que ahora está en manos de las autoridades judiciales. Ante este escenario, Vargas manifestó que, por el momento, corresponde esperar el desarrollo del proceso y evitar decisiones precipitadas.

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Sin embargo, el jerarca dejó clara su posición en el plano personal: el futbolista cuenta con su respaldo.

“No podemos hacer nada, está viviendo ese proceso desgraciadamente y esperar, no podemos tomar ninguna decisión, pero en lo personal Carlos cuenta con mi apoyo”, comentó Vargas.

En 3 puntos La detención de Carlos Barahona, futbolista del Club Sport Cartaginés, generó preocupación en la dirigencia brumosa. Barahona fue detenido por presuntos cobros extorsivos, un caso que ahora está en manos de las autoridades judiciales. Mientras tanto, Cartaginés mantiene la cautela ante una situación delicada que involucra a uno de sus futbolistas y que todavía debe esclarecerse ante las autoridades correspondientes.

El presidente brumoso explicó que su preocupación no responde únicamente a la relación entre la institución y el jugador, sino también a los años que lleva de conocerlo.

Vargas recordó que conoce a Barahona desde que llegó a Cartaginés hace ocho años y admitió que la noticia de su detención lo afectó.

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“En lo personal sí estoy muy afectado por lo que está viviendo Carlos (Barahona), es un muchacho que conocí cuando llegué a Cartaginés hace 8 años, tengo una preocupación especial por lo que él está viviendo, espero en Dios que se resuelva de la mejor manera”, señaló.

El dirigente insistió en que la situación requiere paciencia y que, mientras avanza el procedimiento judicial, espera que el futbolista pueda contar con apoyo si llega a necesitarlo.

“Lo demás es esperar y apoyarlo en el momento que pueda necesitar de nosotros. Hay que aceptar lo que está pasando, el proceso que está viviendo y esperar”, añadió.

¿Qué dijo sobre la aparente marihuana encontrada?

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Otro de los aspectos consultados a Vargas fue la información sobre una aparente sustancia de marihuana que, según lo señalado en la consulta periodística, las autoridades habrían encontrado en el apartamento donde fue detenido Barahona.

El presidente de Cartaginés aseguró que desconoce ese tema y prefirió no emitir criterios sobre hechos que forman parte de una investigación.

“Yo no sé nada, es un proceso judicial, legal, es mejor no meternos en eso los que no sabemos, es mejor esperar acontecimientos”, concluyó.

Las declaraciones de Vargas dejan dos aspectos claros: su preocupación personal por el futbolista y la decisión de esperar antes de adoptar una postura institucional definitiva.

Por ahora, el jerarca no anunció medidas contra Barahona y señaló que el caso debe seguir su curso legal. La evolución del proceso judicial será determinante para conocer qué sucede con el jugador y cuáles serán los siguientes pasos del club.

Mientras tanto, Cartaginés mantiene la cautela ante una situación delicada que involucra a uno de sus futbolistas y que todavía debe esclarecerse ante las autoridades correspondientes.