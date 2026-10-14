¿Le están robando su cuenta de WhatsApp? Estas son las señales de alerta que no debe ignorar

Imagine que un familiar recibe un mensaje suyo solicitándole dinero para atender una emergencia. La conversación parece normal, aparece su fotografía de perfil y el número telefónico es el correcto. Sin embargo, usted nunca escribió ese mensaje.

Esta es una de las situaciones que pueden presentarse cuando delincuentes logran apoderarse de una cuenta de WhatsApp, una modalidad de fraude que puede comprometer tanto al propietario del número como a sus contactos.

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Lo más preocupante es que, en algunos casos, los usuarios podrían no detectar inmediatamente que alguien más tiene acceso a su cuenta.

Pero ¿cómo saber si una persona desconocida está utilizando su WhatsApp? La propia plataforma identifica varias señales que deben tomarse en cuenta.

En 3 puntos Imagine que un familiar recibe un mensaje suyo solicitándole dinero para atender una emergencia. Esta es una de las situaciones que pueden presentarse cuando delincuentes logran apoderarse de una cuenta de WhatsApp, una modalidad de fraude que puede comprometer tanto al propietario del número como a sus contactos. La seguridad de WhatsApp no depende únicamente de la tecnología de la plataforma.

Las señales de que alguien podría estar utilizando su WhatsApp

Una de las advertencias más importantes es encontrar dispositivos desconocidos conectados a la cuenta.

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WhatsApp permite utilizar el mismo número en computadoras, tabletas y teléfonos adicionales. Esta función resulta útil, pero también puede ser aprovechada por delincuentes si consiguen vincular un dispositivo sin autorización.

Otra señal es detectar mensajes enviados que el propietario no escribió, especialmente cuando incluyen solicitudes de dinero, enlaces sospechosos o peticiones de información personal.

También debe prestarse atención a las notificaciones que indican que alguien intenta registrar el número telefónico en otro dispositivo.

En este caso, WhatsApp puede enviar un código de verificación de seis dígitos sin que el usuario lo haya solicitado.

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Aunque recibir ese código no significa necesariamente que la cuenta haya sido robada, sí constituye una advertencia de que otra persona podría estar intentando registrarla.

Una señal todavía más grave aparece cuando WhatsApp cierra inesperadamente la sesión e informa que el número fue registrado en otro teléfono.

Esto puede indicar que alguien consiguió activar la cuenta en un dispositivo diferente.

¿Cómo consiguen los delincuentes robar una cuenta?

Uno de los métodos utilizados consiste en engañar a la víctima para que entregue su código de verificación.

Por ejemplo, una persona puede recibir un mensaje aparentemente enviado por un conocido, quien asegura que recibió un código por equivocación y solicita que se lo reenvíen.

Si la víctima entrega esos seis números, podría facilitar que el delincuente registre su cuenta de WhatsApp en otro teléfono.

Otra modalidad consiste en convencer a los usuarios para que escaneen códigos QR o vinculen dispositivos bajo algún pretexto engañoso.

De esta manera, los estafadores pueden conseguir acceso a determinadas conversaciones y utilizar la cuenta para comunicarse con otras personas.

¿Cómo comprobar si alguien tiene acceso a su WhatsApp?

Existe una revisión sencilla que puede realizarse directamente desde el teléfono.

En dispositivos Android, debe abrir WhatsApp, ingresar al menú de los tres puntos y seleccionar la opción «Dispositivos vinculados».

En un iPhone, puede ingresar a «Configuración» o «Ajustes» y posteriormente a «Dispositivos vinculados».

En ese apartado aparecerán los equipos que mantienen una sesión conectada a la cuenta.

Si encuentra una computadora, teléfono o dispositivo que no reconoce, selecciónelo y presione «Cerrar sesión».

Es importante aclarar que la presencia de dispositivos conocidos es completamente normal. La señal de alerta aparece cuando existe alguna conexión que el propietario no autorizó.

WhatsApp dispone de un procedimiento para intentar recuperar el acceso.

Si la cuenta fue registrada en otro teléfono, el usuario debe abrir la aplicación, seleccionar la opción para volver a iniciar sesión y verificar nuevamente su número.

La plataforma enviará un código de seis dígitos, normalmente mediante SMS o llamada telefónica.

Al introducirlo correctamente y volver a registrar la cuenta, WhatsApp cierra automáticamente las sesiones que estaban utilizando ese número.

Sin embargo, existe una complicación adicional: el delincuente podría haber configurado una verificación en dos pasos.

Si la aplicación solicita un PIN que el propietario desconoce, el procedimiento de recuperación podría requerir una espera de siete días, según las condiciones explicadas por WhatsApp.

La plataforma también ha comenzado a actualizar su sistema de verificación en dos pasos para incorporar contraseñas, por lo que algunas opciones pueden variar entre usuarios.

En caso de que también se haya perdido el control del número telefónico, será necesario contactar al operador para recuperar la línea.

El peligro no termina cuando se recupera la cuenta

Uno de los principales riesgos es que los delincuentes aprovechen la identidad de la víctima para engañar a sus familiares, amigos o compañeros de trabajo.

Por eso, si existe evidencia de que otra persona utilizó la cuenta, es recomendable avisar inmediatamente a los contactos por otro medio.

También conviene revisar las conversaciones recientes para identificar posibles mensajes fraudulentos y advertir a quienes pudieron recibirlos.

En Costa Rica, el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT) recomienda denunciar este tipo de incidentes por los canales oficiales del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), además de conservar las pruebas relacionadas con el posible fraude.

Una medida de seguridad que todos deberían activar

WhatsApp recomienda utilizar la verificación en dos pasos, una herramienta diseñada para dificultar que otras personas registren una cuenta sin autorización.

Esta configuración se encuentra en el apartado de seguridad de la cuenta y puede requerir un PIN o una contraseña, dependiendo de la versión y las funciones disponibles.

También es conveniente registrar una dirección de correo electrónico de recuperación, activar el bloqueo biométrico cuando esté disponible y mantener actualizada la aplicación.

Pero hay una recomendación fundamental que puede evitar muchos problemas: nunca compartir los códigos de verificación recibidos por mensaje de texto, llamada o correo electrónico.

Ni siquiera cuando la solicitud parezca provenir de un familiar o una persona de confianza.

La seguridad de WhatsApp no depende únicamente de la tecnología de la plataforma. También requiere que sus usuarios reconozcan los intentos de engaño y reaccionen antes de entregar información que podría dejar sus cuentas en manos de delincuentes.