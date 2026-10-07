Laura Fernández rompe el silencio y confirma haber aceptado invitación de detenido por lavado de dinero

La presidenta Laura Fernández se refirió este miércoles a las fotografías que la muestran junto al productor de eventos Hugo Barboza, detenido durante el megaoperativo del caso Éxodo, así como a las imágenes en las que aparece el extraditable Guobin Tam Zhang durante la celebración de su triunfo electoral.

Fernández reconoció que asistió como invitada al concierto de Grupo Firme, producido por Barboza, el pasado 28 de marzo, cuando ya era presidenta electa.

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La mandataria explicó que no recibió entradas del productor y aseguró que lo único que recibió fue un ramo de flores durante su llegada al Estadio Nacional.

Durante esa actividad, Fernández estuvo en el palco presidencial y posteriormente compartió con Barboza en los camerinos. La propia productora H Barboza difundió en redes sociales un video en el que ambos aparecen conversando y despidiéndose con un abrazo y un beso en la mejilla.

En 3 puntos La presidenta Laura Fernández se refirió este miércoles a las fotografías que la muestran junto al productor de eventos Hugo Barboza, detenido durante el megaoperativo del caso Éxodo. Fernández reconoció que asistió como invitada al concierto de Grupo Firme, producido por Barboza, el pasado 28 de marzo, cuando ya era presidenta electa. Meta descripción: Laura Fernández explicó las fotografías con Hugo Barboza y Guobin Tam Zhang y aseguró que ninguno financió su campaña ni tenía cómo conocer sus presuntas actividades ilegales.

Fernández negó, sin embargo, mantener vínculos con el empresario.

La presidenta también fue cuestionada por las fotografías de Guobin Tam Zhang durante la celebración de su triunfo electoral, realizada en el hotel Aurola, en San José, donde el empresario aparece junto a la diputada oficialista Pilar Cisneros.

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Según Fernández, las personas que actualmente están bajo sospecha suelen presentarse públicamente como empresarios y frecuentan los mismos espacios a los que asisten otras personas.

La mandataria sostuvo que no tenía forma de conocer las presuntas actividades ilegales que ahora son objeto de investigaciones.

Además, señaló que otras figuras políticas también se han fotografiado con Don Stockwell, el otro productor detenido este miércoles durante el operativo del caso Éxodo.

Fernández atribuyó los cuestionamientos hacia su gobierno por estos vínculos a una estrategia de la oposición para intentar desprestigiar a su administración.

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La presidenta aseguró que ni Barboza, ni Stockwell ni Tam financiaron su campaña.

Fotografías de Fernández y Barboza constan en expediente

Barboza y Stockwell fueron detenidos este miércoles por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía como parte del megaoperativo relacionado con el caso Éxodo.

Según la información suministrada, ambos productores habrían recibido inversiones cercanas a $900.000 de Edwin Vargas García, alias “Sobrino”, señalado como uno de los cabecillas de la venta de droga en el norte del Área Metropolitana y quien permanece en prisión preventiva desde enero de 2025.

Fuentes cercanas al caso indicaron que en el expediente judicial constan fotografías y conversaciones relacionadas con el encuentro entre Barboza y Fernández.

La presencia de Guobin Tam Zhang, también conocido como Juan Carlos Tam Cheong, en actividades relacionadas con figuras del oficialismo también es objeto de una investigación de oficio de la Fiscalía General.

El Ministerio Público busca determinar si existieron delitos electorales o de legitimación de capitales relacionados con el financiamiento de campañas.

Las interrogantes surgieron después de que se divulgaron fotografías de Tam durante la celebración del triunfo electoral de Fernández y del Partido Pueblo Soberano (PPSO).

Por su parte, Pilar Cisneros declaró que no conoce al empresario y que no tenía relación con el control de los ingresos a esa actividad privada.

La pareja de Tam, Kathleen Quirós Álvarez, mantiene vínculos con integrantes de la cúpula de Pueblo Soberano. Ha formado parte del directorio del Consejo Nacional de Cooperativas (Conacoop) junto a Freddy González Rojas, secretario general del PPSO, y la diputada oficialista María Isabel Camareno.

González reconoció tener cercanía con Quirós y haber coincidido con Tam en actividades sociales.

Tam es señalado por autoridades de Estados Unidos y la DEA como un supuesto operador de una red transnacional vinculada con legitimación de capitales y tráfico de drogas entre Costa Rica y Estados Unidos.

De acuerdo con el expediente de extradición citado en la información suministrada, el empresario habría utilizado compañías costarricenses y una apariencia de empresario legítimo para movilizar millones de dólares en criptomonedas provenientes, presuntamente, de cargamentos de droga enviados a Estados Unidos.

Fernández respondió las preguntas relacionadas con ambos casos en bloque y no aceptó repreguntas.

Meta descripción: Laura Fernández explicó las fotografías con Hugo Barboza y Guobin Tam Zhang y aseguró que ninguno financió su campaña ni tenía cómo conocer sus presuntas actividades ilegales.