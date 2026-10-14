Laura Fernández pide que el “maldito” que asesinó a Gerson Rosales sea el primero en ocupar el CACCO

La presidenta de la República, Laura Fernández, pidió que el hombre señalado por asesinar al policía Gerson Rosales sea el primer privado de libertad en ocupar una celda del nuevo Centro de Alta Contención y Crimen Organizado (CACCO).

Durante una conversación con el ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar, en el marco de la inauguración del centro penitenciario, la mandataria se refirió al sospechoso como “el maldito que mató a Gerson Rosales”.

Publicidad

“Dentro de ese primer grupo de personas que vendrán a vivir aquí, al CACCO, yo le quiero pedir, ministro, que traiga al asesino del policía Gerson Rosales al CACCO. Todo asesino, sicario que ha matado policías de Costa Rica lo quiero en el CACCO, presente y futuro”, manifestó Fernández.

La nueva cárcel se encuentra en el complejo penitenciario de San Rafael de Alajuela y fue inaugurada este miércoles por la Presidencia de la República.

En 3 puntos La presidenta de la República, Laura Fernández, pidió que el hombre señalado por asesinar al policía Gerson Rosales sea el primer privado de libertad en ocupar una celda del nuevo Centro de Alta Contención y Crimen Organizado (CACCO). Durante una conversación con el ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar, en el marco de la inauguración del centro penitenciario, la mandataria se refirió al sospechoso como “el maldito que mató a Gerson Rosales”. Meta descripción: Laura Fernández pidió que el “maldito” que asesinó al policía Gerson Rosales sea el primero en ocupar una celda del nuevo CACCO.

Ministro promete que será el primero en ingresar

Ante la solicitud de la presidenta, Aguilar aseguró que el responsable del homicidio de Rosales será el primer privado de libertad en ocupar una celda del CACCO.

Espacio comercial Este espacio puede ser suyo Anuncie su marca en AM Prensa Lectores de Cartago y de todo el país, cada día, en portada y en cada noticia. Quiero anunciarme

“Me comprometo con usted, señora presidenta, que será el primer privado de libertad en ocupar una celda del CACCO”, respondió el ministro.

Aguilar también afirmó que los cuerpos policiales cuentan con el respaldo y el respeto de las autoridades, y adelantó que próximamente se anunciará una póliza para los oficiales.

Fernández advierte que será “cero tolerante”

La presidenta lanzó un mensaje contra quienes ataquen a policías, especialmente contra quienes disparen por la espalda.

Publicidad

“El cobarde que le dispara por la espalda a un oficial de policía de la Fuerza Pública o de cualquier otro cuerpo policial, como el maldito que mató a Gerson Rosales, tiene que venir a pagar aquí”, expresó.

Fernández añadió que el responsable debe enfrentar todo el peso de la justicia por el daño causado a la familia del oficial.

La mandataria también recordó que el día anterior había visto a Larissa, al hijo y a la madre de Rosales.

“Voy a ser cero tolerante con el que se atreva a dispararle a un policía de Costa Rica, a cualquier ciudadano, pero a un policía de Costa Rica con mayor severidad”, concluyó.

El eventual traslado deberá realizarse conforme a los procedimientos y decisiones que correspondan a las autoridades judiciales y penitenciarias.

Meta descripción: Laura Fernández pidió que el “maldito” que asesinó al policía Gerson Rosales sea el primero en ocupar una celda del nuevo CACCO.