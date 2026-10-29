Laura Fernández invita al papa León XIV a Costa Rica durante encuentro en el Vaticano

La presidenta de la República, Laura Fernández Delgado, extendió una invitación formal al papa León XIV para visitar Costa Rica, en el marco de su encuentro con el pontífice este jueves 29 de octubre en la Ciudad del Vaticano.

El Santo Padre recibió a la mandataria en el Palacio Apostólico Vaticano. Posteriormente, Fernández sostuvo una reunión con el secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin, acompañado por monseñor Paul Richard Gallagher, secretario para las Relaciones con los Estados y las Organizaciones Internacionales.

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En 3 puntos La presidenta de la República, Laura Fernández Delgado, extendió una invitación formal al papa León XIV para visitar Costa Rica, en el marco de su encuentro con el pontífice este jueves 29 de octubre en la Ciudad del Vaticano. El Santo Padre recibió a la mandataria en el Palacio Apostólico Vaticano. La carta constituye una invitación formal y deja abierta la posibilidad de coordinar una visita.

En la carta dirigida al papa, Fernández destaca las raíces católicas del pueblo costarricense y su devoción a la Virgen de los Ángeles. También señala que una eventual visita en 2027 tendría especial relevancia por dos aniversarios religiosos.

Según el documento, el próximo año se conmemorarán 203 años de la declaratoria de Nuestra Señora de los Ángeles como Patrona Nacional y 180 años de la consagración de la religión católica como fe oficial del Estado en la Constitución Política.

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“Su presencia sería motivo de inmensa alegría y una fuente de esperanza para los costarricenses y para toda nuestra querida región centroamericana”, expresa Fernández en la invitación.

La presidenta manifiesta la disposición de su Gobierno para recibir al pontífice en las fechas que él considere oportunas y coordinar, mediante la Secretaría de Estado y la Nunciatura Apostólica, los preparativos de una visita pastoral y oficial.

Fernández le hace entrega de los regalos al Sumo Pontífice.

En el mensaje también resalta la paz como parte de la identidad costarricense y recuerda la abolición del Ejército en 1948. Asimismo, destaca la democracia, el diálogo y el respeto a la dignidad humana como valores compartidos con la Santa Sede.

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Durante la reunión posterior en la Secretaría de Estado, las autoridades expresaron satisfacción por las relaciones entre Costa Rica y la Santa Sede, así como entre el Estado y la Iglesia local. En ese encuentro abordaron asuntos de actualidad sociopolítica nacional y regional, con especial atención a la seguridad y las migraciones, informó el Vaticano.

La carta constituye una invitación formal y deja abierta la posibilidad de coordinar una visita. El documento no establece una fecha ni comunica una aceptación del pontífice.