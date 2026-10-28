Cara a cara: Laura Fernández se reunirá con la nueva presidenta del Poder Judicial

La presidenta de la República, Laura Fernández Delgado, y la nueva presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Patricia Vargas González, sostendrán un encuentro el próximo lunes 9 de noviembre en Casa Presidencial, en un contexto de fuertes diferencias entre ambos poderes.

Según informó el Poder Judicial, Vargas recibió este martes la invitación de la mandataria para compartir un almuerzo y confirmó su asistencia.

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En 3 puntos La presidenta de la República, Laura Fernández Delgado, y la nueva presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Patricia Vargas González, sostendrán un encuentro el próximo lunes 9 de noviembre en Casa Presidencial. Según informó el Poder Judicial, Vargas recibió este martes la invitación de la mandataria para compartir un almuerzo y confirmó su asistencia. Por ahora, el comunicado no detalla una agenda para el encuentro en Casa Presidencial ni confirma que las diferencias presupuestarias serán abordadas durante el almuerzo.

La reunión se realizará dos semanas después de que Vargas fuera electa presidenta de la Corte Suprema de Justicia. La magistrada obtuvo los 12 votos necesarios durante la sesión de Corte Plena del pasado lunes 26 de octubre, tras cinco rondas de votación.

El encuentro adquiere especial relevancia por las diferencias que mantienen el Ejecutivo y las autoridades judiciales alrededor de los recortes y las restricciones presupuestarias impulsadas por el Ministerio de Hacienda. El Poder Judicial ha advertido que estas medidas comprometen la prestación de servicios, la investigación criminal y la atención a las personas usuarias.

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Estas disputas se suman a los roces que vienen de tiempo atrás por las investigaciones penales del Ministerio Público relacionadas con altas figuras de gobierno, un contexto que añade importancia al diálogo entre ambas jerarcas.

Durante el almuerzo, Vargas aprovechará para invitar formalmente a Fernández a retomar las reuniones entre las presidencias de los supremos poderes, de acuerdo con el comunicado judicial.

La convocatoria también se extenderá a las presidencias de la Asamblea Legislativa y del Tribunal Supremo de Elecciones. Esa reunión tendría como sede el Poder Judicial, aunque su fecha se definirá posteriormente.

Por ahora, el comunicado no detalla una agenda para el encuentro en Casa Presidencial ni confirma que las diferencias presupuestarias serán abordadas durante el almuerzo.