Magistrada de la Corte respalda retiro parcial del ROP para adultos mayores con necesidades económicas

La magistrada de la Sala II, Roxana Chacón, se manifestó a favor de permitir que las personas adultas mayores con necesidades económicas accedan a una parte de los recursos acumulados en el Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP).

La posición fue expresada durante su comparecencia ante la Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa, al responder una consulta de la presidenta del Congreso, Yara Jiménez.

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En 3 puntos La magistrada de la Sala II, Roxana Chacón, se manifestó a favor de permitir que las personas adultas mayores con necesidades económicas accedan a una parte de los recursos acumulados en el Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias… La posición fue expresada durante su comparecencia ante la Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa, al responder una consulta de la presidenta del Congreso, Yara Jiménez. La comparecencia se realizó como parte del proceso en el que se analiza su continuidad en el cargo para un segundo periodo de ocho años.

“Yo soy partidaria de entregar parte de ese ROP para las personas que lo necesitan”, manifestó Chacón, de acuerdo con la publicación.

La magistrada señaló que algunos pensionados enfrentan deudas, requieren operaciones médicas o tienen gastos que no logran cubrir con sus ingresos. Por ello, consideró que debería estudiarse un mecanismo que les permita disponer de un porcentaje de sus ahorros y conservar el resto como reserva.

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Su planteamiento contempla mantener recursos para los beneficiarios del fondo. Aunque reconoció la preocupación de que una persona gaste rápidamente el dinero si lo recibe en un solo desembolso, sostuvo que es posible buscar una alternativa de acceso parcial.

Chacón recordó que el ROP tiene como propósito complementar la pensión. Sin embargo, defendió que el Estado explore opciones para atender a quienes atraviesan dificultades económicas.

Durante la audiencia también advirtió que, si un asunto relacionado con este tema llegara a la Sala II, tendría que valorar su inhibición debido al criterio expresado ante los legisladores.

La comparecencia se realizó como parte del proceso en el que se analiza su continuidad en el cargo para un segundo periodo de ocho años. Las declaraciones recogen su posición sobre un eventual retiro parcial de los fondos, sin constituir una autorización para realizarlo.