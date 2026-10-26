Lamine Yamal continúa haciendo historia en el fútbol mundial. El delantero del FC Barcelona ganó este lunes el Trofeo Kopa 2026, galardón que reconoce al mejor futbolista joven del mundo, y alcanzó su tercera conquista consecutiva en esta categoría durante la ceremonia del Balón de Oro, celebrada en Londres, Inglaterra.

El reconocimiento reafirma el protagonismo del español, quien se ha consolidado como una de las principales figuras del conjunto azulgrana pese a su corta edad. Con este nuevo galardón, Yamal suma tres Trofeos Kopa consecutivos, una marca que lo distingue entre los jóvenes talentos del fútbol internacional.

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En 3 puntos Lamine Yamal continúa haciendo historia en el fútbol mundial. El reconocimiento reafirma el protagonismo del español, quien se ha consolidado como una de las principales figuras del conjunto azulgrana pese a su corta edad. Con este nuevo reconocimiento, Lamine Yamal mantiene su lugar entre las figuras jóvenes más destacadas del fútbol mundial.

Sin embargo, uno de los momentos más destacados de la ceremonia llegó cuando el atacante reconoció públicamente a su compañero Pau Cubarsí. Durante su discurso, Yamal expresó que el defensor también merecía recibir el premio, en un gesto que resaltó el reconocimiento al trabajo de otros jóvenes futbolistas del Barcelona.

Con este nuevo reconocimiento, Lamine Yamal mantiene su lugar entre las figuras jóvenes más destacadas del fútbol mundial. Su tercer Trofeo Kopa consecutivo confirma la continuidad de su protagonismo individual, mientras el Barcelona sigue contando con una generación de futbolistas jóvenes que atrae la atención internacional.

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