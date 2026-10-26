¡De Múnich a la cima del mundo! Harry Kane conquista el Balón de Oro

Harry Kane fue premiado este lunes con el Balón de Oro que lo acredita como el mejor jugador del mundo durante la temporada 2025-2026. El delantero del Bayern de Múnich recibió el prestigioso reconocimiento durante una ceremonia realizada en el Teatro Palladium, en Londres, Inglaterra.

La edición de este año marcó un hecho histórico, ya que, por primera vez desde la creación del galardón, la ceremonia se llevó a cabo fuera de Francia.

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El premio, entregado por la revista France Football, reconoce al futbolista más respaldado por un jurado integrado por 100 periodistas, quienes valoran el rendimiento individual, los títulos colectivos y el juego limpio demostrado durante la temporada.

Alexia Putellas gana el Balón de Oro Femenino

En 3 puntos Harry Kane fue premiado este lunes con el Balón de Oro que lo acredita como el mejor jugador del mundo durante la temporada 2025-2026. La edición de este año marcó un hecho histórico, ya que, por primera vez desde la creación del galardón, la ceremonia se llevó a cabo fuera de Francia. Con estos reconocimientos, la ceremonia del Balón de Oro 2026 reunió a los principales nombres del fútbol masculino y femenino.

En la categoría femenina, la ganadora fue Alexia Putellas, del FC Barcelona, quien recibió el Balón de Oro Femenino tras ser elegida bajo los mismos criterios utilizados para seleccionar al mejor jugador del fútbol masculino.

El reconocimiento volvió a destacar el protagonismo del club azulgrana en distintas categorías de la ceremonia, con varios de sus representantes entre los galardonados de la temporada.

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Lamine Yamal y Vicky López, los mejores jóvenes

Entre los premios destinados a las nuevas generaciones, Lamine Yamal, del FC Barcelona, fue elegido como el mejor jugador joven, mientras que Vicky López, también del conjunto catalán, recibió el reconocimiento a la mejor jugadora joven.

El FC Barcelona también obtuvo distinciones en las categorías de mejor entrenador de fútbol femenino, mejor portera y mejor equipo femenino.

Pere Romeu fue reconocido como mejor entrenador de fútbol femenino, Catalina Coll ganó el premio a mejor portera y el Barcelona recibió el galardón al mejor equipo femenino.

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Estos son todos los ganadores del Balón de Oro 2026

La ceremonia también reconoció a figuras, entrenadores y equipos destacados en otras categorías del fútbol internacional.

La lista de premiados quedó de la siguiente manera:

* Balón de Oro masculino: Harry Kane (Bayern de Múnich).

* Balón de Oro femenino: Alexia Putellas (FC Barcelona).

* Mejor jugador joven: Lamine Yamal (FC Barcelona).

* Mejor jugadora joven: Vicky López (FC Barcelona).

* Mejor entrenador de fútbol femenino: Pere Romeu (FC Barcelona).

* Mejor entrenador de fútbol masculino: Luis de la Fuente (selección de España).

* Mejor portera: Catalina Coll (FC Barcelona).

* Mejor portero: Unai Simón (Athletic Club).

* Premio Sócrates: Bukayo Saka (Arsenal FC).

* Mejor equipo masculino: París Saint-Germain.

* Goleadora: Charlyn Corral (CF Pachuca).

* Goleador: Harry Kane (Bayern de Múnich).

Con estos reconocimientos, la ceremonia del Balón de Oro 2026 reunió a los principales nombres del fútbol masculino y femenino, en una edición que tuvo como protagonistas a Harry Kane y Alexia Putellas y que quedó marcada por su histórica celebración en Londres.