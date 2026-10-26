¡Perdió el control! Exjugador del Cartaginés empujó a árbitra tras ser expulsado en México

Un momento de tensión terminó convirtiéndose en un escándalo dentro del fútbol mexicano, luego de que el delantero Julio Cruz, recordado por su paso por varios equipos de Costa Rica, empujara a una árbitra en pleno partido.

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El incidente ocurrió durante el enfrentamiento entre Tepatitlán y Cancún FC, correspondiente a la jornada 14 de la Liga de Expansión MX, cuando el futbolista mexicano reaccionó violentamente ante una decisión arbitral.

Todo sucedió al minuto 56 del compromiso, cuando la árbitra Lizzet Amairany García Olvera le mostró una tarjeta amarilla al atacante de 30 años.

En 3 puntos Un momento de tensión terminó convirtiéndose en un escándalo dentro del fútbol mexicano, luego de que el delantero Julio Cruz, recordado por su paso por varios equipos de Costa Rica, empujara a una árbitra en pleno partido. El incidente ocurrió durante el enfrentamiento entre Tepatitlán y Cancún FC, correspondiente a la jornada 14 de la Liga de Expansión MX, cuando el futbolista mexicano reaccionó violentamente ante una decisión arbitral. Ahora, el atacante vuelve a ser noticia por un episodio ajeno a lo deportivo, mientras queda por conocerse si las autoridades disciplinarias del fútbol mexicano impondrán alguna sanción adicional por la agresión contra la árbitra.

Lejos de aceptar la decisión, Cruz comenzó a reclamar airadamente, haciendo gestos con las manos mientras confrontaba a la silbatera.

Ante su comportamiento, García Olvera decidió mostrarle la tarjeta roja, una determinación que provocó una reacción todavía más grave.

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El delantero se acercó a la árbitra y la empujó, en una acción que quedó registrada por las cámaras que transmitían el encuentro.

Sus compañeros intervinieron de inmediato para evitar que el altercado pasara a más.

Las imágenes permiten observar cómo una discusión por una decisión arbitral termina en contacto físico contra la encargada de impartir justicia.

El incidente ha llamado la atención también en Costa Rica, donde Cruz tuvo una extensa trayectoria y vistió las camisetas de Belén, Herediano, Cartaginés y San Carlos.

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El partido terminó con una goleada de 4-0 a favor del Tepatitlán, pero la actuación deportiva quedó opacada por el comportamiento del delantero.

Julio Cruz se formó en las divisiones menores del Monterrey de México y llegó al fútbol nacional en 2017 para incorporarse a Belén.

Posteriormente pasó al Club Sport Herediano y, en 2018, defendió los colores del Club Sport Cartaginés.

En 2020 se vinculó con San Carlos, equipo en el que permaneció aproximadamente dos años, antes de continuar su carrera en Singapur y regresar a México.

Ahora, el atacante vuelve a ser noticia por un episodio ajeno a lo deportivo, mientras queda por conocerse si las autoridades disciplinarias del fútbol mexicano impondrán alguna sanción adicional por la agresión contra la árbitra.