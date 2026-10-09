¡La “Tonina” burló la tobillera y seguía en el negocio narco! Trece denuncias provocaron su caída

Una mujer conocida con el alias de “Tonina”, quien tenía cuentas pendientes con la justicia por narcotráfico y había evadido el monitoreo electrónico al que estaba sometida, terminó detenida durante un operativo que permitió desarticular una presunta banda dedicada a la venta de drogas en Barva de Heredia.

La sospechosa, de apellido Quesada, aparentemente continuaba al frente del negocio ilícito, pese a contar con una orden de captura relacionada con una sentencia por venta de drogas y por evadir el dispositivo electrónico que debía vigilar sus movimientos.

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Sin embargo, las constantes denuncias sobre lo que ocurría en la comunidad terminaron poniendo a las autoridades tras la pista de la organización.

En total, 13 denuncias ingresaron a la línea confidencial 1-1-7-6 de la Policía de Control de Drogas (PCD), información que permitió avanzar en las investigaciones hasta concretar un operativo contra el grupo.

En 3 puntos Una mujer conocida con el alias de “Tonina”, quien tenía cuentas pendientes con la justicia por narcotráfico y había evadido el monitoreo electrónico al que estaba sometida. La sospechosa, de apellido Quesada, aparentemente continuaba al frente del negocio ilícito. El caso vuelve a poner de manifiesto la importancia de las denuncias ciudadanas, pues fueron precisamente los 13 reportes confidenciales los que contribuyeron a que las autoridades lograran intervenir el presunto negocio criminal que…

Los agentes antidrogas allanaron dos viviendas ubicadas en calle El Pedregal, en Barva, donde capturaron a cinco personas sospechosas de participar en la comercialización y distribución de estupefacientes.

Además de la llamada “Tonina”, las autoridades detuvieron a un hombre de apellido Pineda, quien acumulaba ocho informes policiales relacionados con venta de drogas.

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También cayó un sujeto apellidado Bermúdez, con antecedentes por hurto simple y 16 registros policiales por tenencia de drogas.

Otro de los capturados es de apellido Salas, quien cuenta con un expediente judicial por receptación e informes policiales por tenencia de estupefacientes.

La quinta persona detenida es de apellido Narváez, quien no registra causas judiciales, según la información policial.

Durante la revisión de las viviendas, los oficiales encontraron 322 gramos y cinco dosis de marihuana, 18 gramos y cinco dosis de cocaína, así como 50 dosis de crack.

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También decomisaron siete frascos de ketamina, 33 municiones de diferentes calibres y ₡193.000 en efectivo.

Otro hallazgo fue de 135 cajas de cigarrillos que, aparentemente, habían ingresado al territorio nacional de manera irregular.

El operativo contó con la colaboración de oficiales de la Policía Municipal de Barva.

Los cinco sospechosos quedaron a las órdenes de la Fiscalía de Heredia, donde se determinarán las medidas cautelares correspondientes.

El caso vuelve a poner de manifiesto la importancia de las denuncias ciudadanas, pues fueron precisamente los 13 reportes confidenciales los que contribuyeron a que las autoridades lograran intervenir el presunto negocio criminal que funcionaba en esta comunidad herediana.