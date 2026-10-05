La tabla arde: Saprissa toma el control y Herediano se aleja de las semifinales

El Apertura 2026 llegó al final de su primera vuelta con una tabla que todavía mantiene abierta la pelea por las semifinales y con varios equipos viviendo realidades completamente distintas.

Después de nueve jornadas, Saprissa se encuentra en el primer lugar con 21 puntos, seguido por Cartaginés con 18 y Sporting con 17. San Carlos completa actualmente los puestos de clasificación con 15 unidades.

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Detrás de ellos aparece un grupo que todavía tiene mucho por decir. Alajuelense e Inter San Carlos suman 14 puntos, mientras Puntarenas acumula 11.

Uno de los grandes protagonistas de esta primera vuelta fue Alajuelense.

En 3 puntos El Apertura 2026 llegó al final de su primera vuelta con una tabla que todavía mantiene abierta la pelea por las semifinales y con varios equipos viviendo realidades completamente distintas. Después de nueve jornadas, Saprissa se encuentra en el primer lugar con 21 puntos, seguido por Cartaginés con 18 y Sporting con 17. La primera vuelta dejó claro que el Apertura 2026 está lejos de tener dueño.

Los rojinegros llegaron a la jornada 9 después de un complicado inicio de campeonato y con Ismael Rescalvo fuera del cargo tras la derrota 3-1 ante Cartaginés del 14 de septiembre.

La dirigencia apostó de manera interina por Bryan Ruiz, acompañado por Wílmer López y Javier Delgado.

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Ruiz dirigió dos partidos y ganó ambos. El primero no fue del Torneo Nacional, sino de la Copa Centroamericana: Alajuelense derrotó 3-1 a Marathón, de Honduras, el jueves 17 de septiembre en el estadio Alejandro Morera Soto. El resultado permitió a los manudos avanzar a las semifinales con un marcador global de 5-3, luego del empate 2-2 registrado en San Pedro Sula.

Tres días después, el domingo 20 de septiembre, llegó la goleada en el campeonato nacional. Alajuelense derrotó 5-0 a Inter San Carlos y consiguió tres puntos que lo acercaron nuevamente a la zona de clasificación.

Ronaldo Cisneros y Kenyel Michel marcaron dobletes, mientras John Paul Ruiz completó la goleada.

Con esa victoria, Alajuelense alcanzó los 14 puntos y terminó la primera vuelta en el quinto lugar.

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Después de cumplir con su interinato, Ruiz dejó el cargo. Alajuelense oficializó el regreso de Óscar Ramírez el lunes 21 de septiembre y lo presentó un día después.

El "Macho" asumirá ahora el reto de levantar al equipo y llevarlo nuevamente a los puestos de semifinales. Todavía no ha dirigido un partido del Apertura 2026. Su estreno será el sábado 10 de octubre, cuando Alajuelense visite a Puntarenas en el estadio Miguel "Lito" Pérez.

Dos equipos de San Carlos, dos realidades:

La tabla también obliga a diferenciar entre San Carlos e Inter San Carlos, dos clubes de la zona norte que han tenido recorridos diferentes durante el campeonato.

San Carlos se encuentra en el cuarto puesto con 15 puntos y actualmente ocupa el último boleto disponible para las semifinales.

Inter San Carlos llegó a la máxima categoría como uno de los dos equipos recién ascendidos, junto con Escorpiones. El conjunto interista tuvo un buen comienzo y llegó a instalarse en la zona de clasificación durante buena parte de la primera vuelta.

Sin embargo, la derrota 5-0 frente a Alajuelense lo dejó fuera de los cuatro primeros lugares. Quedó sexto con 14 puntos.

El campeón del Clausura 2026 vive un momento complicado:

Herediano atraviesa una situación inesperada.

El conjunto florense, campeón del Clausura 2026, terminó la primera vuelta en el noveno puesto con apenas siete puntos.

Es uno de los contrastes más llamativos del campeonato: el vigente campeón está fuera de los puestos de semifinales y apenas tiene tres puntos de ventaja sobre Escorpiones, último de la clasificación.

Con nueve jornadas por delante, Herediano todavía tiene margen para reaccionar, pero deberá comenzar a sumar si pretende regresar a la pelea por el título.

Uno de los aspectos más llamativos de la primera vuelta es la poca distancia entre varios de los equipos que todavía aspiran a entrar a semifinales.

Alajuelense e Inter San Carlos tienen 14 puntos, pero los manudos ocupan el quinto lugar debido a su mejor diferencia de goles: +5 contra -3 del conjunto interista.

Puntarenas aparece séptimo con 11 puntos; Pérez Zeledón es octavo con 8; Herediano suma 7 y Escorpiones cierra la clasificación con 4.

Sporting-Cartaginés, duelo directo en la parte alta:

La jornada 10 traerá un duelo directo en la parte alta.

Sporting, tercero con 17 puntos, recibirá a Cartaginés, segundo con 18, este viernes 9 de octubre a las 8 p. m., en el estadio Puente Piedra, en Grecia. Será un enfrentamiento entre dos equipos separados por apenas una unidad, con la posibilidad de mover la parte alta de la clasificación.

La jornada continuará el fin de semana con Puntarenas-Alajuelense, Inter San Carlos-Pérez Zeledón, Herediano-San Carlos y Escorpiones-Saprissa.

Con nueve jornadas todavía por disputar, nadie tiene asegurado un boleto a semifinales.

Saprissa parte desde la cima, Cartaginés y Sporting siguen de cerca, San Carlos quiere conservar su lugar entre los cuatro y Alajuelense inicia una nueva etapa con Óscar Ramírez.

Más abajo, Inter San Carlos, Puntarenas y hasta Herediano todavía tienen margen para cambiar el rumbo del campeonato.

La primera vuelta dejó claro que el Apertura 2026 está lejos de tener dueño. Ahora comienza una segunda mitad en la que cada punto puede cambiar por completo la pelea por las semifinales.