La Selección Femenina ya trabaja pensando en Jamaica

La Tricolor femenina puso en marcha su preparación durante la ventana internacional FIFA del 5 al 13 de octubre, con un primer entrenamiento realizado en el Complejo FCRF-Plycem.

Las nacionales comenzaron una concentración cerrada de nueve días, periodo en el que el cuerpo técnico contempla jornadas de doble sesión para intensificar el trabajo.

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En 3 puntos La Tricolor femenina puso en marcha su preparación durante la ventana internacional FIFA del 5 al 13 de octubre, con un primer entrenamiento realizado en el Complejo FCRF-Plycem. Las nacionales comenzaron una concentración cerrada de nueve días, periodo en el que el cuerpo técnico contempla jornadas de doble sesión para intensificar el trabajo. La preparación apenas comienza, pero la cuenta regresiva para ese desafío ya está en marcha.

La práctica arrancó con ejercicios de activación física y movilidad. Posteriormente, las futbolistas realizaron trabajos de pases, duelos individuales y situaciones de superioridad numérica.

El entrenamiento concluyó con ejercicios tácticos bajo las órdenes de la directora técnica Lindsay Camila, quien busca avanzar en la consolidación de una idea de juego.

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Más allá de la preparación física y futbolística, estos días también serán importantes para fortalecer la unión del grupo y ajustar los detalles que la Selección necesitará ante Jamaica.

El calendario todavía coloca el enfrentamiento del 27 de noviembre como uno de los grandes objetivos del proceso. Será un partido que tendrá en juego mucho más que tres puntos, con la clasificación al Mundial Femenino de 2027 y a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 como parte del horizonte de la Tricolor.

La preparación apenas comienza, pero la cuenta regresiva para ese desafío ya está en marcha.