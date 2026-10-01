La Sele tiene una deuda de 33 años en Nicaragua : la última victoria fue en 1993

La Tricolor vuelve este jueves a Managua, donde no gana desde el 19 de febrero de 1993. Aquel día derrotó 0-2 a Nicaragua en la eliminatoria de la Copa UNCAF, clasificatoria a la vez para la Copa Oro de dicho año.

La última victoria tica en Managua se remonta a 1993

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Costa Rica regresará este jueves 1 de octubre de 2026 al Estadio Nacional de Managua para enfrentar nuevamente a Nicaragua por la Liga de Naciones de Concacaf. Y el dato histórico llama la atención: la última vez que la Selección Mayor costarricense ganó jugando en territorio nicaragüense fue hace más de 33 años.

El antecedente se remonta al 19 de febrero de 1993, cuando Costa Rica visitó Managua por la fase clasificatoria de la Copa UNCAF.

En 3 puntos La Tricolor vuelve este jueves a Managua, donde no gana desde el 19 de febrero de 1993. La última victoria tica en Managua se remonta a 1993 Y ahora, el 1 de octubre de 2026, Bryan Ruiz y su nueva Selección tendrán nuevamente a Managua como escenario para intentar cambiar esa historia.

La Tricolor se impuso 2-0, con anotaciones de Rónald Rodríguez, al minuto 27, y Kenneth Paniagua, al 40'. El partido se disputó en Managua.

Desde entonces, Costa Rica no ha vuelto a conseguir una victoria como visitante ante Nicaragua en un partido de la selección mayor registrado en este historial.

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El recuerdo más reciente tampoco terminó en triunfo

La visita más reciente fue mucho más cercana: 5 de septiembre de 2025, durante la ronda final de las eliminatorias hacia el Mundial 2026.

Costa Rica comenzó ganando con un cabezazo de Alexis Gamboa al minuto 60, pero Nicaragua igualó mediante un penal convertido por Byron Bonilla al 81', para el definitivo 1-1.

Ese empate se produjo precisamente en el Estadio Nacional de Fútbol de Managua, escenario que volverá a recibir a ambas selecciones este jueves.

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Un dato que vuelve a poner la historia sobre la mesa

El historial general favorece ampliamente a Costa Rica. Antes del último enfrentamiento de 2025, Concacaf registraba 17 victorias costarricenses, dos empates y una victoria nicaragüense en los duelos entre ambas selecciones.

Pero cuando la pregunta se reduce a ganar en suelo nicaragüense, aparece una espera de más de tres décadas.

19 de febrero de 1993: Nicaragua 0-2 Costa Rica.

5 de septiembre de 2025: Nicaragua 1-1 Costa Rica.

Y ahora, el 1 de octubre de 2026, Bryan Ruiz y su nueva Selección tendrán nuevamente a Managua como escenario para intentar cambiar esa historia.