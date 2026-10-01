La Sele llegó a Managua y tomó una decisión antes de enfrentar a Nicaragua

La Selección Nacional de Costa Rica ya está en territorio nicaragüense. La delegación salió del país este miércoles 30 de septiembre por la tarde y emprendió el viaje hacia Managua para preparar las últimas horas antes del partido contra Nicaragua por la Liga de Naciones de Concacaf.

El plan de trabajo comenzó desde Costa Rica. Antes de viajar, Bryan Ruiz dirigió una última práctica durante la mañana y posteriormente ofreció su conferencia de prensa previa al compromiso. La Federación Costarricense de Fútbol confirmó que el vuelo hacia Managua estaba programado para las 3 p. m.

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Una vez en Managua, la delegación se trasladó directamente al hotel de concentración. El objetivo fue descansar y mantener al grupo enfocado para el encuentro de este jueves.

Una de las particularidades de la visita costarricense fue que la Tricolor no realizó el tradicional reconocimiento del Estadio Nacional de Fútbol de Managua.

En 3 puntos La Selección Nacional de Costa Rica ya está en territorio nicaragüense. El plan de trabajo comenzó desde Costa Rica. Ahora, con el plantel instalado en Managua y sin reconocimiento de cancha, la preparación queda en manos del descanso, la concentración y las últimas indicaciones de Bryan Ruiz antes de saltar al terreno de juego.

De acuerdo con el reporte de La Prensa de Nicaragua, Bryan Ruiz tampoco realizó la conferencia de prensa en territorio nicaragüense. El técnico habló con los medios en Costa Rica antes de emprender el viaje.

La decisión de no acudir al estadio está relacionada con la planificación del cuerpo técnico, que habría priorizado el descanso después del desplazamiento y las pocas horas disponibles antes del partido.

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La preparación quedó prácticamente lista en Costa Rica

La mayor parte del trabajo táctico para enfrentar a Nicaragua se realizó en suelo costarricense.

Bryan Ruiz había modificado la planificación desde el inicio de su interinato, con sesiones de entrenamiento desde temprano y trabajos enfocados en aspectos físicos, ofensivos y tácticos. En las prácticas también participaron referentes como Keylor Navas y Celso Borges.

Este miércoles, antes del viaje, la Selección completó la última sesión de preparación y dejó definida la delegación de 23 futbolistas que estarán disponibles para el compromiso.

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Entre ellos se encuentran Keylor Navas, Celso Borges, Juan Pablo Vargas, Francisco Calvo, Jeyland Mitchell, Sebastián Acuña, Carlos Mora y Orlando Sinclair.

Con la llegada a Managua, Costa Rica entra en las últimas horas de preparación para un partido que se disputará este jueves 1.º de octubre a las 8 p. m.

Será, además, el debut de Bryan Ruiz como técnico interino de la Selección Mayor en un partido oficial.

La Tricolor llega a este compromiso después de las derrotas ante Curazao y Haití, por lo que el encuentro ante Nicaragua representa un nuevo capítulo en una Liga de Naciones que mantiene a ambos equipos en una situación complicada dentro del Grupo A.

Ahora, con el plantel instalado en Managua y sin reconocimiento de cancha, la preparación queda en manos del descanso, la concentración y las últimas indicaciones de Bryan Ruiz antes de saltar al terreno de juego.