La Sele se juega la permanencia ante Haití

La Liga de Naciones de Concacaf 2026-27 llega este domingo a una jornada decisiva en el Grupo A de la Liga A. Los tres partidos se disputarán en horario costarricense de tarde y noche, y tendrán consecuencias directas tanto en la pelea por el liderato como en la lucha por permanecer en la máxima categoría.

Para Costa Rica, el partido adquiere una dimensión especial. La Tricolor recibirá a Haití a las 6 p. m. en el Estadio Ricardo Saprissa Aymá, escenario confirmado oficialmente por la Federación Costarricense de Fútbol.

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Costa Rica ante Haití: una noche para asegurar la permanencia

Costa Rica llegará al último partido con el impulso de haber derrotado 3-0 a Nicaragua en Managua, resultado que le permitió salir de la zona de descenso. Orlando Sinclair, Carlos Mora y Kenyel Michel marcaron los goles de aquella victoria.

En 3 puntos La Liga de Naciones de Concacaf 2026-27 llega este domingo a una jornada decisiva en el Grupo A de la Liga A. Para Costa Rica, el partido adquiere una dimensión especial. Para Costa Rica, la ecuación es clara: primero observar qué sucede entre Trinidad y Tobago y Curazao y después afrontar ante Haití el partido que puede marcar el cierre de una complicada primera ventana del torneo.

Ahora, el objetivo inmediato de la Selección dirigida interinamente por Bryan Ruiz es evitar terminar en el último puesto del grupo y conservar su lugar en la Liga A.

La situación, sin embargo, tiene una particularidad: Costa Rica podría asegurar su permanencia incluso antes de jugar, dependiendo de lo que ocurra en el partido que abrirá la jornada.

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A las 4 p. m., Trinidad y Tobago recibirá a Curazao en el Estadio Hasely Crawford, en Puerto España.

Curazao llega como líder del Grupo A y con una campaña perfecta hasta el momento. Venció a Costa Rica, Haití y Trinidad y Tobago, por lo que tiene en sus manos la posibilidad de ganar el grupo. En su último encuentro derrotó 1-0 a Trinidad y Tobago con gol de Juninho Bacuna.

Este partido también tendrá incidencia directa sobre Costa Rica: de acuerdo con el escenario previo de la jornada, una victoria de Curazao o un empate ante Trinidad y Tobago garantizaría la permanencia de la Tricolor en la Liga A, antes incluso del inicio del Costa Rica-Haití.

Por eso, las miradas costarricenses estarán puestas primero en Puerto España y posteriormente en el Saprissa.

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Nicaragua busca cerrar con vida ante Dominicana

El tercer encuentro del grupo será Nicaragua contra República Dominicana, a las 8 p. m.

Los nicaragüenses ya quedaron condenados al descenso después de la derrota ante Costa Rica, por lo que este compromiso representa la oportunidad de despedirse de la Liga A con un resultado positivo.

República Dominicana, entretanto, llega después de caer 4-1 frente a Haití, resultado que complicó su situación en la definición del grupo.

El partido se disputará en territorio nicaragüense y cerrará una jornada en la que prácticamente cada resultado tendrá consecuencias para la tabla.

Una jornada con mucho más que tres partidos

La fecha no solamente definirá posiciones dentro del Grupo A. La Liga de Naciones también funciona como clasificatorio para la Copa Oro de Concacaf 2027, por lo que los resultados tienen repercusiones más allá de esta fase.

Para Costa Rica, la ecuación es clara: primero observar qué sucede entre Trinidad y Tobago y Curazao y después afrontar ante Haití el partido que puede marcar el cierre de una complicada primera ventana del torneo.