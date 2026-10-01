Byron Bonilla calienta el Nicaragua -Costa Rica : "Los dos tenemos el agua hasta el cuello"

Byron Bonilla, uno de los referentes de la Selección de Nicaragua, habló previo al enfrentamiento contra Costa Rica y dejó claro que el partido de este jueves tendrá un componente especial por la situación que atraviesan ambas selecciones. “Los dos tenemos el agua hasta el cuello”, manifestó Bonilla al referirse al momento de Nicaragua y Costa Rica, que se enfrentarán este jueves 1 de octubre, a las 8 p. m., en el Estadio Nacional de Managua. El jugador pinolero evitó entrar en un análisis profundo del nivel de la Tricolor y prefirió concentrarse en su propio equipo. “Para hablar del nivel de Costa Rica soy el menos indicado. De mi selección puedo decir que hemos quedado a deber”, señaló. Bonilla también calificó el encuentro como un partido de “matar o morir”, debido a que el ganador dará un paso importante para mantenerse en la Liga A de la Concacaf.

“Ganar o ganar” El atacante reconoció que existe una motivación adicional por la posibilidad de enviar a Costa Rica a la Liga B, aunque insistió en que la prioridad de Nicaragua es salvar su propia categoría. “Nos motiva mandar a Costa Rica a la B, igual que si fuera cualquier selección de la zona. Si ganamos, estamos a un paso de salvar la categoría”, afirmó. Y fue contundente sobre la mentalidad que, según explicó, tiene el vestuario nicaragüense: “No vemos mucho el lado del rival, estamos enfocados en nosotros y la idea es ganar o ganar”. Bonilla además destacó que Nicaragua tendrá la ventaja de cerrar esta serie en casa y pidió que el partido se viva con intensidad, pero sin incidentes entre las aficiones. El duelo entre Nicaragua y Costa Rica está programado para las 8 p. m. de este jueves en Managua, en un choque directo por la permanencia en la Liga A.