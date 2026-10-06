¡La locura por Iron Maiden ya comenzó! Fans acampan días antes del concierto en Costa Rica

Un grupo de seguidores de la legendaria banda británica permanece día y noche en las afueras del Estadio Nacional. Se organizan mediante turnos y hasta instalaron una pequeña cocina mientras esperan el concierto de este jueves.

Faltan todavía dos días para que Iron Maiden suba al escenario del Estadio Nacional, pero para algunos de sus seguidores costarricenses el concierto ya comenzó.

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La expectativa por el regreso de la legendaria banda británica provocó que un grupo de aproximadamente 30 a 35 fanáticos se instalara desde varios días antes en las afueras del recinto de La Sabana con un objetivo muy claro: conseguir uno de los mejores lugares posibles frente al escenario.

La espera implica soportar sol, aguaceros, frío durante las madrugadas y varias noches lejos de casa, pero para ellos el sacrificio vale la pena.

En 3 puntos Un grupo de seguidores de la legendaria banda británica permanece día y noche en las afueras del Estadio Nacional. Faltan todavía dos días para que Iron Maiden suba al escenario del Estadio Nacional, pero para algunos de sus seguidores costarricenses el concierto ya comenzó. Con toldos, sillas, turnos organizados y hasta cocina propia, la fiebre por Iron Maiden ya se instaló oficialmente en La Sabana.

Iron Maiden se presentará este jueves 8 de octubre en Costa Rica como parte de su gira “Run For Your Lives World Tour”, con la que celebra cinco décadas de historia.

La organización de los seguidores ha llegado a otro nivel.

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Según relató una de las fanáticas a Teletica, el grupo creó incluso un archivo de Excel para distribuir los horarios y asegurarse de que siempre haya alguien manteniendo el lugar en la fila.

Los participantes se reemplazan durante las 24 horas del día según sus posibilidades laborales y personales.

Algunos incluso solicitaron vacaciones para poder formar parte de la espera.

Pero permanecer tantos días afuera del estadio también obligó al grupo a buscar maneras de hacer más llevadera la experiencia.

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Los seguidores llevaron sillas, termos, refrescos, sombrillas y lonas para protegerse de las lluvias.

Y hay un detalle que evidencia hasta dónde llega la preparación: instalaron una pequeña cocina de gas.

Uno de los participantes contó que incluso prepararon gallitos de salchichón mientras esperaban.

Entre quienes hacen fila hay seguidores cuya historia con Iron Maiden va mucho más allá de este concierto.

Víctor Segura, por ejemplo, acaba de regresar de México, donde también vio a la agrupación como parte de esta misma gira.

Ahora se instaló en La Sabana para repetir la experiencia en Costa Rica.

Otros aseguran haber asistido a todas las presentaciones que la banda ha realizado en suelo nacional.

Y es que la espera tiene un significado particular: han pasado 10 años desde la última vez que Iron Maiden tocó en Costa Rica.

Esta será la cuarta presentación de Iron Maiden en Costa Rica.

La banda debutó ante el público nacional en febrero de 2008 en el estadio Ricardo Saprissa y regresó un año después para presentarse en el Alejandro Morera Soto.

Su tercera visita ocurrió en marzo de 2016, nuevamente en el Ricardo Saprissa.

Una década después, Bruce Dickinson y compañía regresan ahora al Estadio Nacional con una gira especialmente diseñada para celebrar los 50 años de trayectoria de Iron Maiden.

“Run For Your Lives” concentra su repertorio en canciones provenientes de los primeros nueve álbumes de estudio de la agrupación.

Las puertas del Estadio Nacional abrirán este jueves a las 4 p. m.

A las 6 p. m. está programada la presentación de The Raven Age, banda invitada que acompañará a Iron Maiden durante la jornada.

Finalmente, Iron Maiden tiene previsto subir al escenario a las 7:30 p. m.

Todavía quedan algunas entradas disponibles para las localidades The Trooper y General de Pie, según la información publicada por la organización.

Mientras miles de seguidores cuentan las horas para el concierto, algunos decidieron comenzar la experiencia mucho antes.

Con toldos, sillas, turnos organizados y hasta cocina propia, la fiebre por Iron Maiden ya se instaló oficialmente en La Sabana.