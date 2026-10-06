La juventud gana espacio en el fútbol nacional : 33 menores de 21 años han visto acción en el Apertura

El Torneo Apertura 2026 también está dejando una historia fuera de los primeros lugares de la tabla: el crecimiento de los futbolistas jóvenes.

De acuerdo con los reportes de UNAFUT, 33 jugadores menores de 21 años vieron participación durante la primera vuelta del certamen, en un registro que pone nuevamente sobre la mesa la importancia de la regla de menores para el desarrollo del talento nacional.

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En 3 puntos El Torneo Apertura 2026 también está dejando una historia fuera de los primeros lugares de la tabla: el crecimiento de los futbolistas jóvenes. De acuerdo con los reportes de UNAFUT, 33 jugadores menores de 21 años vieron participación durante la primera vuelta del certamen. El Apertura 2026, mientras define sus posiciones y protagonistas en la lucha deportiva.

La presencia de estos futbolistas no se limita únicamente a completar convocatorias. Varios jóvenes han comenzado a sumar minutos en partidos oficiales y a competir directamente por un puesto dentro de sus respectivos equipos.

La regla busca precisamente generar espacios para que los jugadores en proceso de formación tengan contacto con el fútbol de máxima exigencia, mientras los clubes pueden proyectar futbolistas que eventualmente se conviertan en piezas importantes de sus planteles.

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El dato de los 33 menores de 21 años utilizados en la primera vuelta refleja que existe una nueva camada que intenta abrirse camino en la Primera División.

Para muchos de ellos, cada minuto representa una oportunidad para demostrar condiciones, ganar experiencia y empezar a consolidarse en un campeonato donde la competencia por los puestos es cada vez mayor.

El proceso también tiene una mirada a futuro. La aparición de jóvenes en Primera División puede convertirse en una plataforma para las selecciones nacionales menores y, posteriormente, para la Selección Mayor.

Con el campeonato entrando en una etapa decisiva, queda por observar cuántos de estos 33 futbolistas mantendrán protagonismo durante la segunda vuelta y cuáles conseguirán aumentar sus minutos.

El Apertura 2026, mientras define sus posiciones y protagonistas en la lucha deportiva, también está dejando otro dato para seguir de cerca: cuántos jóvenes lograrán pasar de ser una promesa a convertirse en una realidad del fútbol costarricense.