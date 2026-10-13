¿La ha visto? Esta mujer es buscada por brutal asesinato de adulto mayor estadounidense en Guanacaste

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) busca a una mujer sospechosa de participar en el homicidio de un estadounidense de 74 años, ocurrido el pasado 27 de setiembre en Playas del Coco, Guanacaste.

La víctima fue identificada con el apellido Fleming y fue localizada sin vida dentro de un condominio de esa localidad turística.

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Según la información policial, el hombre habría ingresado al inmueble acompañado por una mujer alrededor de las 4:50 p. m. Posteriormente, ella salió del lugar, mientras que tiempo después el adulto mayor fue encontrado fallecido.

En 3 puntos El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) busca a una mujer sospechosa de participar en el homicidio de un estadounidense de 74 años, ocurrido el pasado 27 de setiembre en Playas del Coco, Guanacaste. La víctima fue identificada con el apellido Fleming y fue localizada sin vida dentro de un condominio de esa localidad turística. Quienes tengan información que pueda contribuir con la investigación pueden comunicarla de forma confidencial a la línea 800-800-0645.

El cuerpo presentaba varios golpes en la cabeza que, en apariencia, habrían sido ocasionados con un objeto. Las circunstancias en las que ocurrió la agresión se mantienen bajo investigación.

OIJ divulga características de la sospechosa

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Como parte de las diligencias para esclarecer el caso, las autoridades judiciales difundieron las características físicas y la vestimenta de la mujer que requieren identificar.

De acuerdo con la descripción suministrada por el OIJ, se trata de una mujer de piel blanca, contextura delgada y cabello negro. Su estatura aproximada es de 1,60 metros.

Al momento de los hechos, vestía un short de mezclilla azul, sandalias y un brasier blanco que tenía accesorios similares a cadenas en la parte delantera.

La información forma parte de los esfuerzos de los investigadores para ubicar a la sospechosa y avanzar en el esclarecimiento de la muerte del estadounidense.

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El OIJ solicita la colaboración de la ciudadanía para obtener datos que permitan identificar a la mujer buscada en relación con este caso.

Quienes tengan información que pueda contribuir con la investigación pueden comunicarla de forma confidencial a la línea 800-800-0645.