La Fedefútbol tiene la palabra: Bryan Ruiz espera el anuncio que puede cambiar su carrera

La Selección Nacional de Costa Rica está a las puertas de iniciar una nueva etapa con Bryan Ruiz al frente. El nombre del excapitán tricolor tomó fuerza después de sus primeros dos partidos como entrenador interino, pero la decisión todavía debe pasar por el anuncio formal de la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol).

La expectativa creció luego de que trascendiera que Ruiz dio el visto bueno para continuar al frente del combinado patrio. Las negociaciones avanzaron y, según publicó La Nación el 12 de octubre, ambas partes alcanzaron un acuerdo para que el exjugador lidere el proceso hacia el Mundial de 2030.

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Sin embargo, una cosa es tener un acuerdo encaminado y otra es contar con la ratificación oficial. Este miércoles 14 de octubre, la atención está puesta en la reunión del Comité Ejecutivo de la Fedefútbol, en la que se espera que se formalice el nombramiento.

Bryan Ruiz llegó al banquillo de la Selección en medio de una crisis deportiva que terminó con la salida del argentino Fernando Batista.

En 3 puntos La Selección Nacional de Costa Rica está a las puertas de iniciar una nueva etapa con Bryan Ruiz al frente. La expectativa creció luego de que trascendiera que Ruiz dio el visto bueno para continuar al frente del combinado patrio. La pregunta ya no gira solamente alrededor de quién dirigirá a La Sele, sino de cómo se construirá el proyecto de Bryan Ruiz.

El panorama era complicado. La Tricolor necesitaba recuperar la confianza, mejorar su imagen y responder ante una afición golpeada por los resultados recientes.

Ruiz asumió el reto acompañado por Wílmer López y Edson Soto. En sus primeros dos compromisos, Costa Rica derrotó 3-0 a Nicaragua como visitante y venció 2-1 a Haití en el estadio Ricardo Saprissa.

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Los resultados fortalecieron su candidatura y cambiaron la conversación alrededor del futuro seleccionador. Lo que comenzó como una solución interina para dos partidos terminó convirtiéndose en una posibilidad concreta para encabezar el proceso mundialista.

La intención de la Federación es que Ruiz no se limite a resolver una emergencia, sino que encabece un proyecto de mayor alcance.

La posibilidad de un contrato hasta 2030 ha formado parte de las informaciones publicadas sobre las negociaciones. También está pendiente definir la composición definitiva del cuerpo técnico y las responsabilidades de quienes acompañarán al exfutbolista.

Entre los nombres mencionados para integrar su equipo aparecen Wílmer López y Christian Bolaños, además de Wardy Alfaro, quien podría incorporarse en una etapa posterior.

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La conformación del grupo de trabajo será uno de los aspectos importantes de esta nueva etapa, especialmente porque Ruiz todavía está construyendo su trayectoria como entrenador profesional.

La apuesta que ahora debe respaldar la Federación

La continuidad de Bryan Ruiz representa una apuesta por una figura identificada con la historia reciente de la Selección Nacional. Su pasado como capitán y referente de la Tricolor le aporta conocimiento del camerino, pero el desafío será trasladar esa experiencia a un proceso técnico que exige resultados.

El margen de espera también tiene un componente deportivo: Costa Rica necesita aprovechar las próximas fechas FIFA para recuperar terreno y comenzar a construir una identidad de juego.

Por ahora, las informaciones apuntan a un acuerdo encaminado y a la posibilidad de que el nombramiento se formalice este miércoles. Hasta que la Federación lo comunique oficialmente, la ratificación debe mantenerse como pendiente.

La pregunta ya no gira solamente alrededor de quién dirigirá a La Sele, sino de cómo se construirá el proyecto de Bryan Ruiz, quiénes lo acompañarán y cuáles serán las primeras decisiones de un proceso que tiene el Mundial de 2030 como horizonte.