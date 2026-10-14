Karol G sigue imparable: “BbY WOW” se mantiene entre las canciones más escuchadas del mundo

La colombiana continúa demostrando su impacto internacional con una colaboración que ha conquistado las listas de Billboard y la mantiene entre las artistas más destacadas de la música actual.

Karol G continúa consolidando su posición como una de las grandes figuras de la música latina. Su canción “BbY WOW”, junto a los artistas españoles Judeline y rusowsky, sigue cosechando importantes resultados en las listas internacionales, reafirmando el alcance global de su propuesta musical.

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En 3 puntos La colombiana continúa demostrando su impacto internacional con una colaboración que ha conquistado las listas de Billboard y la mantiene entre las artistas más destacadas de la música actual. Karol G continúa consolidando su posición como una de las grandes figuras de la música latina. Con millones de reproducciones y una presencia constante en las principales listas musicales, la intérprete colombiana demuestra que su influencia continúa trascendiendo fronteras.

De acuerdo con la clasificación más reciente de Billboard, correspondiente al 10 de octubre de 2026, el tema ocupa el tercer puesto del Billboard Global 200 y la segunda posición del Billboard Global Excl. U.S., dos de los principales indicadores del consumo musical a nivel mundial.

El sencillo ya había alcanzado el primer lugar de ambas clasificaciones, un logro que evidencia la excelente recepción de esta colaboración entre el público internacional.

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El éxito también se ha reflejado en Estados Unidos, donde “BbY WOW” alcanzó la sexta posición del Billboard Hot 100 y continúa figurando entre las canciones más populares del país.

La colaboración representa, además, una importante vitrina internacional para Judeline y rusowsky, quienes consiguieron ingresar por primera vez al top 10 de las clasificaciones globales de Billboard gracias a este lanzamiento.

Para Karol G, estos resultados representan un nuevo capítulo en una trayectoria que ha llevado la música latina a escenarios y mercados cada vez más amplios.

Con millones de reproducciones y una presencia constante en las principales listas musicales, la intérprete colombiana demuestra que su influencia continúa trascendiendo fronteras, consolidándose como una de las voces más representativas de la música latina contemporánea.