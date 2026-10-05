Justicia envía a alta contención, bajo mismas medidas de Diablo y Tan, a máximo lavador de dinero de Costa Rica

El Ministerio de Justicia y Paz ordenó el ingreso al circuito de alta contención de un ciudadano costarricense por naturalización, de apellido Tam, requerido para un proceso de extradición hacia Estados Unidos.

La decisión fue tomada después de analizar su perfil y determinar que cumple con los criterios establecidos para permanecer en este tipo de régimen debido a sus presuntos vínculos con estructuras delictivas.

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Tam será ubicado en una celda individual de máxima seguridad, donde permanecerá bajo estrictas medidas de vigilancia y control.

En 3 puntos El Ministerio de Justicia y Paz ordenó el ingreso al circuito de alta contención de un ciudadano costarricense por naturalización, de apellido Tam, requerido para un proceso de extradición hacia Estados Unidos. La decisión fue tomada después de analizar su perfil y determinar que cumple con los criterios establecidos para permanecer en este tipo de régimen debido a sus presuntos vínculos con estructuras delictivas. La decisión se produce mientras Tam permanece requerido dentro de un proceso de extradición hacia Estados Unidos y bajo investigación por presuntos vínculos con estructuras delictivas.

De acuerdo con Justicia, las condiciones de seguridad serán equivalentes a las aplicadas a otros privados de libertad considerados de alto perfil, como “Tan” y “Diablo”.

Tendrá vigilancia sobre visitas y llamadas

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La administración penitenciaria llevará una bitácora estricta de las actividades e interacciones del privado de libertad durante su permanencia en el establecimiento.

Ese control incluirá sus visitas familiares y de abogados, llamadas, contactos con funcionarios, alimentación y demás movimientos o interacciones.

Además, las autoridades indicaron que Tam permanecerá bajo vigilancia constante con el objetivo de resguardar su integridad física.

La medida forma parte de las condiciones establecidas para su permanencia en el circuito de alta contención.

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El ciudadano no podrá ingresar al establecimiento con sus pertenencias personales.

Justicia informó que se le entregará uniforme y calzado, bajo las mismas condiciones de seguridad y control establecidas para las personas privadas de libertad que permanecen en esta población.

La decisión se produce mientras Tam permanece requerido dentro de un proceso de extradición hacia Estados Unidos y bajo investigación por presuntos vínculos con estructuras delictivas.