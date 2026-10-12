Juicio entre Maricruz Leiva y la “doctora de las misses” llegó a su fin y el desenlace causó sorpresa

El juicio que enfrentaba a la periodista Maricruz Leiva y a la doctora Jennifer Fallas, conocida como la “doctora de las misses”, dio un giro este lunes 12 de octubre, luego de que ambas partes alcanzaran un acuerdo conciliatorio en los Tribunales de Goicoechea.

La negociación se concretó el mismo día en que estaba previsto reanudar el debate, programado para las 9 a. m. Sin embargo, las conversaciones entre los representantes legales modificaron el rumbo del proceso judicial.

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Mauricio Brenes, abogado de Leiva, confirmó a Grupo Extra que ambas partes llegaron a un acuerdo conciliatorio satisfactorio y de carácter confidencial.

En 3 puntos El juicio que enfrentaba a la periodista Maricruz Leiva y a la doctora Jennifer Fallas, conocida como la “doctora de las misses”, dio un giro este lunes 12 de octubre. La negociación se concretó el mismo día en que estaba previsto reanudar el debate, programado para las 9 a. m. Sin embargo, las conversaciones entre los representantes legales modificaron el rumbo del proceso judicial. Ahora, el cierre definitivo del proceso dependerá de los trámites correspondientes ante las autoridades judiciales y de la formalización del arreglo alcanzado.

Por tratarse de un arreglo confidencial, no trascendieron los términos pactados entre la comunicadora y la médica. El proceso podría encaminarse hacia su cierre una vez que se completen los trámites judiciales correspondientes y se formalicen las condiciones acordadas.

El conflicto judicial comenzó tras un procedimiento estético al que Leiva se sometió en agosto de 2018, cuando acudió a una clínica ubicada en Los Yoses, San José, para realizarse una lipoescultura láser en los brazos, la espalda y el abdomen.

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Después de la intervención, la periodista sufrió graves quemaduras y otras complicaciones que requirieron atención hospitalaria.

A raíz de lo ocurrido, Leiva presentó una denuncia contra la doctora Jennifer Fallas. Posteriormente, el Ministerio Público formuló una acusación por el presunto delito de lesiones culposas, en un caso relacionado con una posible mala praxis médica.

En 2024, el Juzgado Penal ordenó elevar el expediente a juicio, por lo que el proceso avanzó hacia la etapa de debate.

Negociaciones evitaron la reanudación del debate

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Aunque las partes debían presentarse este lunes para continuar con el juicio, las negociaciones entre sus representantes legales permitieron alcanzar una salida conciliatoria.

La confirmación del abogado de Leiva establece que el acuerdo es satisfactorio para ambas partes, pero no se han divulgado detalles sobre sus condiciones ni sobre eventuales compromisos específicos.

Ahora, el cierre definitivo del proceso dependerá de los trámites correspondientes ante las autoridades judiciales y de la formalización del arreglo alcanzado.