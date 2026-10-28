¡Jugaron de intrépidos! Hacer un video desde La Reforma le cuesta a nueve reos ser enviados al CACCO

Grabar y difundir un video desde el interior de la cárcel La Reforma terminó con el traslado de nueve privados de libertad al Centro de Alta Contención de la Criminalidad Organizada (CACCO), luego de que la Policía Penitenciaria los identificara como participantes en las publicaciones realizadas en redes sociales.

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Según informó el Ministerio de Justicia y Paz, las autoridades ejecutaron un operativo para intervenir al grupo de reclusos y decomisar diversos artículos encontrados durante la acción policial.

Entre los objetos incautados figuran 26 armas punzocortantes, un teléfono celular y otros implementos que fueron localizados dentro del centro penitenciario.

En 3 puntos Grabar y difundir un video desde el interior de la cárcel La Reforma terminó con el traslado de nueve privados de libertad al Centro de Alta Contención de la Criminalidad Organizada (CACCO). Según informó el Ministerio de Justicia y Paz, las autoridades ejecutaron un operativo para intervenir al grupo de reclusos y decomisar diversos artículos encontrados durante la acción policial. El caso vuelve a poner sobre la mesa los controles penitenciarios y las dificultades que enfrentan las autoridades para impedir el ingreso y uso de teléfonos celulares dentro de las cárceles del país.

El caso tomó relevancia luego de que un grupo de privados de libertad grabara un video en el que expresaba su descontento con las políticas penitenciarias impulsadas por el actual Gobierno y las medidas implementadas por el Ministerio de Justicia y Paz.

Reos cuestionaron las políticas penitenciarias

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En el video difundido en redes sociales, los privados de libertad manifestaron su molestia por las restricciones aplicadas dentro de los centros penitenciarios.

Entre sus principales cuestionamientos, señalaron que las autoridades se estarían enfocando en prohibirles determinadas cosas y limitar sus derechos, en lugar de atender otras necesidades del país.

Los reclusos también denunciaron supuestas restricciones para ver a sus familiares y a sus hijos. Además, criticaron las decisiones relacionadas con la selección de personas privadas de libertad que son trasladadas a espacios de alta contención y máxima seguridad.

En ese contexto, cuestionaron los criterios utilizados por las autoridades penitenciarias para definir quiénes deben permanecer en esos espacios, incluido el CACCO, inaugurado recientemente por el Gobierno.

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Las manifestaciones fueron grabadas y posteriormente difundidas en plataformas digitales, lo que generó una intervención de las autoridades penitenciarias.

Decomisaron 26 armas punzocortantes y un celular

De acuerdo con el reporte del Ministerio de Justicia y Paz, el operativo permitió identificar a nueve privados de libertad vinculados con la grabación del video y otras publicaciones en redes sociales.

Durante la intervención, la Policía Penitenciaria decomisó los siguientes artículos:

* Un teléfono celular marca Unihertz con tarjeta SIM de la compañía Claro.

El hallazgo del teléfono celular cobra relevancia debido a que fue utilizado para realizar publicaciones desde el interior del centro penitenciario, según el contexto del caso.

La circulación de las imágenes también generó interrogantes sobre cómo los reclusos lograron grabar y difundir el material desde la cárcel, en medio de las restricciones que existen para el uso de dispositivos electrónicos y el acceso a internet dentro de los centros penales.

Tras la intervención, el Ministerio de Justicia y Paz confirmó que los nueve privados de libertad identificados fueron trasladados al CACCO.

La medida se produjo en medio de las acciones de control que desarrolla la Policía Penitenciaria para intervenir situaciones relacionadas con el ingreso y la tenencia de objetos prohibidos, así como con las publicaciones realizadas desde el interior de los centros penitenciarios.

Por el momento, la información oficial suministrada por el Ministerio se concentra en la identificación de los participantes, los decomisos y el traslado de los nueve reclusos.

El caso vuelve a poner sobre la mesa los controles penitenciarios y las dificultades que enfrentan las autoridades para impedir el ingreso y uso de teléfonos celulares dentro de las cárceles del país.