Capturan en Argentina a tico que robó más de ₡18 millones de una sociedad a la que pertenecía

Un hombre costarricense de apellido Fernández, de 38 años, fue detenido en Argentina luego de un trabajo de cooperación internacional entre las oficinas de Interpol de Costa Rica y ese país. El sujeto es requerido por las autoridades judiciales costarricenses como sospechoso del delito de violencia patrimonial.

Según informó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el hombre tenía una orden de captura activa y una notificación roja en las bases de Interpol, debido a que era requerido por la justicia nacional.

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La detención se efectuó el viernes 23 de octubre en el sector de La Plata, Argentina, tras las coordinaciones realizadas entre los agentes de la Oficina Central Nacional de Interpol San José y sus homólogos argentinos.

Investigan presunta apropiación de más de ₡18 millones

En 3 puntos Un hombre costarricense de apellido Fernández, de 38 años, fue detenido en Argentina luego de un trabajo de cooperación internacional entre las oficinas de Interpol de Costa Rica y ese país. Según informó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el hombre tenía una orden de captura activa y una notificación roja en las bases de Interpol, debido a que era requerido por la justicia nacional. El hombre figura como sospechoso de un delito, por lo que las presuntas acciones que se le atribuyen deberán ser determinadas por las autoridades judiciales competentes.

De acuerdo con la información preliminar del OIJ, los hechos bajo investigación habrían ocurrido en 2025, cuando Fernández presuntamente se apoderó de más de ₡18 millones que pertenecían a una sociedad en la que figuraban tanto él como su pareja sentimental.

Tras lo ocurrido, el hombre aparentemente se trasladó a Argentina, por lo que las autoridades costarricenses desarrollaron diligencias para ubicarlo fuera del territorio nacional.

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La investigación permitió gestionar la cooperación con Interpol Argentina para localizar al sospechoso y concretar su detención.

Las autoridades señalan que el caso se relaciona con una presunta situación de violencia patrimonial. Sin embargo, los hechos atribuidos al hombre deberán ser conocidos por las instancias judiciales correspondientes.

Coordinación internacional permitió la captura

El OIJ detalló que los agentes de Interpol San José realizaron distintas diligencias investigativas y policiales para avanzar en la localización del requerido.

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Parte de las gestiones se desarrolló mediante el programa de asistencia contra el crimen transnacional organizado PAcCTO 2.0, que facilitó las coordinaciones y el intercambio de información con las autoridades argentinas.

Ese trabajo conjunto permitió ubicar al hombre en La Plata y concretar su detención el 23 de octubre.

Tras su captura, Fernández quedó a la espera de que se completen las diligencias correspondientes para determinar su eventual extradición a Costa Rica.

Según el OIJ, una vez que se encuentre en territorio costarricense, los agentes de Interpol lo pondrán a las órdenes de las autoridades judiciales que lo requieren para continuar con el proceso respectivo.

El hombre figura como sospechoso de un delito, por lo que las presuntas acciones que se le atribuyen deberán ser determinadas por las autoridades judiciales competentes.